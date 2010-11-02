Tozzy Shop ile Oyuncak Cenneti

Oyuncak sektörünün lider markası Toyzz Shop, mağazalar zincirine yeni halkalar ekliyor!...

Kaliteli ürün anlayışıyla eğlence dünyasının aranan markası olan Toyzz Shop, Türkiye genelinde büyümeyi sürdürüyor.

2001 yılında, oyuncak zincirinin ilk mağazasını açan Toyzz Shop, 29 Ekim’de de Torium mağazasının açılışını gerçekleştirdi. 5 Kasım’da İzmit Outlet Center, önümüzdeki günlerde de Kurtköy Viaport mağazasını açacak!

Türkiye genelinde mağazalaşma sürecini 2010 yılında da devam ettiren Toyzz Shop’larda mağaza konseptleri öyle etkileyici ki, içeriye adım attığınız andan itibaren büyük küçük herkes bu eğlenceli mekanlarda kendisine göre bir şeyler bulabiliyor…

Çıngıraktan peluş oyuncağa, uzaktan kumandalı arabadan yarış setlerine, hobi malzemelerinden (model, maket, ahşap, plastik) puzzle gruplarına, action figürlerden, manken bebeklere, et ve fonksiyonlu bebeklerden, grup oyunlarına, kırtasiye ürünlerinden, 0-3 yaş tahta oyuncaklara, hediyelik ürünlerden, kostümlere ve evcilik oyuncaklarına kadar birçok oyuncak çeşidini Toyzz Shop ‘lar da bulmak mümkün…

Toyzz Shop, seçkin satış noktalarında, 25.000 ‘i aşan ürün çeşidiyle sizleri ve sevdiklerinizi bekliyor…

www.toyzzshop.com