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Toto’nun Sınıfı

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Toto’nun Sınıfı
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Her sınıfa bir Toto düşse canı sıkılan kalır mı?

Sevim Ak’ın yine çocuklar için yazdığı kitap Toto’nun Sınıfı çocukların büyük keyifle okuyacağı bir sınıf macerası Can çocuk raflarında yerini alıyor.

Kahramanımız Toto’yu vazgeçemediği şemsiyesiyle her an her yerde karşımıza çıkaran Toto ve Şemsiyesi’nde tanımıştık. Toto’nun maceraları Toto’nun Sınıfı’nda devam ediyor. Behiç Ak’ın resimleriyle süslenen Toto’nun Sınıfı’nda, Toto sizleri kendi sınıfına davet ediyor ve sınıf arkadaşlarının renkli dünyası ile buluşturuyor.

Sevim Ak'ın çocuklar için kaleme aldığı aralarında Babamın Gözleri Kedi Gözleri, Vanilya Kokulu Mektuplar'ın da bulunduğu 25 kitabı var. Çocuk edebiyatı alanının önemli ödüllerinden olan Hans Christian Andersen 2012 Ödülü için aday gösterilen Sevim Ak'ın bazı eserleri Almanca, Korece ve Arapça'ya çevrildi. Kitaplarındaki öyküler, birçok çocuk dergisinde yayımlandı ve tiyatroya uyarlandı.

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