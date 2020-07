Toro Steak House'ta iftar keyfi!

Toro’nun, aşçılık sanatının en nadide örnekleriyle oluşturduğu iftar menüsüyle ramazan sofraları iftariyeliklerle, çorbalarla, böreklerle, çeşitli steaklerle ve şerbetlerle zenginleşecek.

Geleneksel tarzda hazırlanan zengin iftariyelik çeşitlerinin ardından, Osmanlı şerbetleri konukların beğenisine sunuluyor. Geçmişten günümüze uzanan tariflerle hazırlanmış Kuru dut ve Kahveli Şerbet ile Hint Hurmalı ve Vişneli Şerbet damaklarda serinletici bir lezzet bırakıyor. Tulum Peynirli Köy Salatası ve Su Böreği servisinden sonra tadına doyulmaz et çeşitleri devreye giriyor. Servis edilecek karışık et tabağında; Lokum Köfte, Kuzu Pirzola ve Şaşlık yer almakta.

Ramazanın vazgeçilmez tatlısı Güllaç ise unutulmamış! Kuru meyvelerle hazırlanan Toro usulü Güllaç muhteşem lezzeti ile ramazanın unutulmazları arasına girmeye aday!

Boğazın incisi Çengelköy’de yer alan Toro Steak House, denize sıfır konumuyla ve büyüleyici Boğaz manzarası eşliğinde yenilecek keyifli menüleriyle konuklarına unutulmaz iftarlar vaad ediyor! “Hiçbir şey konuklarımızı memnun göndermek kadar keyif verici olamaz.” diyen markanın, Avrupa yakasından gelen konukları için günün her saati VIP tekne hizmeti bulunmakta. Garantili lezzete iki yaka arasındaki eşsiz tekne yolculuğunun keyfini de ekleyen Toro Steak House iftarların vazgeçilmez mekanı olacağa benziyor!

Toro’nun Chef’i Mahir Çelik’in Ramazan için önerileri ise şöyle; “Beslenme uzmanlarının da belirttiği gibi oruç tutarken en önemli besin kaynağı et. Vücudun protein ihtiyacını karşılamak için iftarda muhakkak et, tavuk veya balık tüketmelisiniz. Ayrıca et yerken yanında mutlaka salata tüketmeye özen gösterin. Bu sayede sindirim problemleri önlenecek ve kan şekeri dengede kalacaktır. Ayrıca iftarda tüketilen et, sizi uzun süre tok tutacaktır.”