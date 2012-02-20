Torium Avm'den Snowboard yarışması

Türkiye’nin 4.500 m²’lik ilk kapalı kar eğlence merkezine sahip olan Torium AVM, “Snowboard” yarışması düzenliyor…“Torium Snowboard Fest Free Style 2012” adıyla İstanbul’da ilk kez düzenlenecek yarışmaya 20 Ocak’ta başlayan kayıtlar, 16 Mart’ta son bulacak.

Snowboard bilmiyorum diye üzülmeye gerek yok, hemen başvuru yapıp, Torium Snowpark’ın milli takım seviyesinde deneyimli eğitmenlerinden yarışma gününe kadar ders alıp, kısa sürede siz de usta bir snowboardcu olabilirsiniz. 16 Mart’ta başvuruların sona ereceği yarışmanın ön elemeleri 17 – 18 Mart, finalleri ise 25 – 26 Mart’ta.

İstanbul’da daha önce yaşanmamış böylesine büyük bir heyecana ortak olup, büyük ödülü kazanabilirsiniz. Seyircilere de yarışma boyunca doyasıya eğlence ve heyecan yaşatmaya hazırlanan Torium, adrenalin dolu keyifli bir yarış seyretmek isteyenleri Snowboard Fest’e davet ediyor.

İstanbul’un ilk Snowboard yarışmasına adınızı yazdırmak için acele edin!

Başvurularınız için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz.



www.toriumsnowboardfest.com