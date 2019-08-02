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Topuk çatlakları için doğal krem yapılışı

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Topuk çatlakları için doğal krem yapılışı
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Topuk çatlakları ileri aşamalarda ağrı ve acı vermeye başlar. Daha da ileri zamanlarda yürümeye bile engel olur, yürürken acı çektirebilir. Topuklarınızdaki çatlaklardan ve ağrılardan kurtulabilmek için doğal bir önerimiz var.

Evde kolaylıkla yapabileceğiniz topuk kreminin yapılışı şöyle...

Topuk çatlakları için doğal krem yapılışı

MALZEMELER

• 1 çay kaşığı bal
• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
• 1 yemek kaşığı limon suyu
• 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

Bal, topuk çatlağı ile savaşmaya yardımcı doğal bir üründür. Zeytinyağı da çatlayan topukları iyice yumuşatır. Ev yapımı kremi hazırlamak için tüm malzemeleri karıştırın. Bu karışımı topuklarınıza uygulayın ve 20-30 dakika kadar bekletin. İlk uygulamada da göreceğiniz değişiklikler olacaktır. Düzenli kullanımda epey faydasını göreceksiniz.

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