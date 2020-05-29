Toprak isminin anlamı nedir? Toprak ne demek

Değişik anlamları ile Toprak ismi yaygı biçimde kullanılmaktadır. Anlamlarının yanı sıra ayrıca unisex bir isim olarak öne çıkıyor. Yani hem erkek hem de kız çocukları adına kullanılabilen bir isimdir. Türkçe karşılık olarak ise, ‘Yer kabuğunun canlılar için yaşama olanağı veren yüzey bölümü’ şeklinde ifade edilmektedir.

Toprak İsminin Anlamı

Toprak Türkçe kökenli bir isimdir. Çok uzun dönemden günümüze kadar ulaşmış olan bu güzel isim, değişik anlamları üzerinden ele alınır.

- Yer kabuğunun canlılar için yaşamasına olanak verdiği yüzey kısmı,

- Ülke veya memleket,

- İşlenmiş arazi,

Bu şekilde gündelik yaşamda da sözlük olarak amaca uygun biçimde kullanılmaktadır. Ancak aynı zamanda erkek ya da kız çocukları için verilebilecek güzel bir isim şeklinde öne çıkıyor. Her ne kadar kız çocukları adına da değerlendirilirse dahi, günümüze erkek çocukları için çok daha öne çıktığını dile getirmek mümkün.

Hem kız hem de erkek çocukları adına aynı anlamı ifade etmektedir. Eğer isterseniz bu güzel ismi yeni doğmuş minik yavrunuz için değerlendirebilirsiniz. Bu güzel adı tek başına kullanabilir ya da uyumlu bir isim ile beraber bir araya getirebilirsiniz.