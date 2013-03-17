Toplumun dışladığı iki kahraman

Kandemir Konduk’un kaleme aldığı ve Bora Severcan’ın yönettiği “İyi Aile Çocuğu” adlı oyun, Tiyatro Sahnekarlar'ın 2013 sezonu için hazırladağı bir prestij projesi. Oyunun özgün şarkılarını Uygur Vural’a, şarkı sözleri ise Ömer Vatanartıran’a ait. Şarkıları oyuncuların yanı sıra süpriz star isimler seslendiriyor.

Oyunun konusu

Toplumun ön yargılar sonucu dışladığı iki anti kahraman Emel ve Rüya zar zor geçiniyorlardır. Ekmek paralarını yatak odalarından çıkaran bu ikili bir gece evlerine dönerken çöp kutusuna ölmek üzere terk edilmiş bir bebek bulurlar. Rüya onu karakola teslim etmek ister, ama Emel hayatı kötü başlayan bu bebeğin hayatını kurtarmak ister ve ona kendisi bakmaya karar verir. Emel’e göre hayatta her şey sevgi sayesinde düzelebilecekken, Rüya ise hayatın acı, kaderin tatsız olduğuna inanmakta ısrar eder.

Yaşadığımız hayatı traji komik bir şekilde eleştiren yer yer hüzünlü bu sıcacık komedide Kandemir Konduk’un bu çok önemli eseri, Bora Severcan’ın farklı yorumu ile izleyiciyle buluşuyor.



Oyun programı



Tarih: 18 Mart , 1 - 6 - 15 Nisan

Saat: 20:30

Yer: Duru Tiyatro Büyük Salon, İstanbul

Tarih: 09 Nisan

Saat: 20.30

Yer: Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, İstanbul



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