Noktalama işaretlerinin kullanımını eğlencelli bir dille anlatan kitap: "Toparlacık Nokta ve Arkadaşları." Çocuklar okurken eğlenecek aynı zamanda noktalama işaretlerinin de nerde, nasıl kullanıldğını öğrenebilecekler.

Süleyman Bulut’un kaleme aldığı, noktalama işaretlerinin eğlenceli bir dille anlatıldığı Toparlacık Nokta ve Arkadaşları, Ferit Avcı’nın rengârenk resimlemeleri ile Can Çocuk Çağdaş Türk Edebiyatı dizisinde yerini aldı.

Cümlenin sonunda yer almaktan sıkılan noktacık, günlerden bir gün yazara seslenir : “Burada çok sıkılıyorum, beni cümlenin başına ve ortasına götürebilir misin lütfen?” Yazar, noktacığı alır ve cümle içindeki diğer arkadaşları ile tanıştırır. Virgül, noktalı virgül, üç nokta… Noktalama işaretlerinin cümle içindeki yolculuğuna gelin siz de katılın.

Süleyman Bulut’un, Büyük Atatürk’den Küçük Öyküler 1 ve 2 kitapları da Can Çocuk kitapları arasında yer alıyor.

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