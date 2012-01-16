Tonton Babaâ€™dan alÄ±ÅŸkanlÄ±k yapan lezzetler

AÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana â€˜gecede aÃ§Ä±k, hep aÃ§Ä±kâ€™ sloganÄ± ile gÃ¼nÃ¼n her saati hizmet veren Tonton Baba, hiÃ§bir yerde rastlayamayacaÄŸÄ±nÄ±z kendine has Ã¶zel reÃ§ete ile Ã¼retilen lezzetleri, farklÄ± Ã¼slubuyla konuklarÄ±na sunuyor.

Tonton Babaâ€™da bÃ¼yÃ¼k bir titizlikle hazÄ±rlanan Ã¶zel lezzetler â€˜%100 TÃ¼rk MalÄ± Ekmek ArasÄ±â€™ anlayÄ±ÅŸÄ± ile servis ediliyor. Ä°stanbulâ€™da; BakÄ±rkÃ¶y Eâ€“5, CevizlibaÄŸ Eâ€“5, Florya Eâ€“5 ve BahÃ§eÅŸehir/ Loca olmak Ã¼zere toplam dÃ¶rt ÅŸubesiyle hizmet veren Tonton Baba, hÄ±zlÄ± servisi, kalitesi ve alÄ±ÅŸkanlÄ±k yaratan lezzetleriyle damak zevkine Ã¶nem verenleri aÄŸÄ±rlamaya devam ediyor.

Tonton Babaâ€™nÄ±n menÃ¼sÃ¼nde Ã¶ne Ã§Ä±kan lezzetler; Tonton Babaâ€™nÄ±n Ã¶zel reÃ§etesi ile hazÄ±rlanan geleneksel TÃ¼rk sucuÄŸu Tonton Sucuk, yine Ã¶zel olarak Ã¼retilen Tonton KÃ¶ftesi ve bunlara doyumsuz bir lezzet katan Tonton Sos. Ã–zel baharatlarla terbiye edilerek dinlendirilen KaÅŸarlÄ± Kokoreci ve OsmanlÄ± usulÃ¼ Nafiye Ã‡orbalarÄ± en Ã§ok beÄŸenilenler arasÄ±nda.

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Tonton Babaâ€™da her ÅŸeyin bÃ¼yÃ¼k bir titizlikle hazÄ±rlanÄ±p Ã¶zenle sunulmasÄ± birÃ§ok detayÄ± da beraberinde getiriyor. Yeme esnasÄ±nda insanÄ± rahatsÄ±z etmeyecek boyutlarda Ã¼retilen ekmeklerde detaylardan biri. Tonton Ekmekler; lezzetiyle farkÄ±nÄ± ortaya koyarken, yerken rahatsÄ±z etmemesi iÃ§in tutuÅŸ ve Ä±sÄ±rma oranÄ±nÄ±za gÃ¶re de hesaplanarak Ã¼retildi.

Tonton Babaâ€™nÄ±n menÃ¼sÃ¼ne eÅŸlik eden benzersiz lezzetler ise; ev yapÄ±mÄ± turÅŸu ve Ã§iftlik Ã¼retimi olan Ã¶zel Ã§Ã¶mlek yoÄŸurdu. Tonton Babaâ€™nÄ±n servisinde iÃ§eceklerin tÃ¼mÃ¼ cam ÅŸiÅŸelerde sunuluyor. Cam ÅŸiÅŸede sunulan ve en Ã§ok talep edilen iÃ§ekler ise; ÅŸiÅŸe ayran ve nostaljik NiÄŸde Gazozu. Tonton Babaâ€™nÄ±n damak ÅŸenlendiren final lezzeti ise Ã¶zel ÅŸerbetinde hazÄ±rlanan ve kaymakla sunulan Tonton TatlÄ±â€™dÄ±r.

Bu eÅŸsiz lezzetler ve sunum sÃ¼rprizleri ile Tonton Baba ÅŸimdilik sadece; BakÄ±rkÃ¶y Eâ€“5, CevizlibaÄŸ Eâ€“5, Florya Eâ€“5 ve BahÃ§eÅŸehir / Locaâ€™da.



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