Tomris isminin anlamı nedir? Tomris ne demek? Tomris adının özellikleri, analizi ve kökeni

Tomris ismi Türkçe kökenli bir isim olmakla birlikte Peçenek Türklerinden olan bir kadın kahraman demektir.

Tomris İsminin Anlamı Nedir? Tomris Ne Demek?

Ülkemizde çok bilinmeyen ve az kullanılan isimlerin başında Tomris ismi gelmektedir. Tomris ismi sadece kız çocuklar içinde kullanılmakta ve ismin rengi pembedir. Tomris, Peçenek Türklerinden bir kadın kahraman ve Pers Kralı II. Keyhusrev’le savaşmış ünlü kraliçe demektir.

Tomris İsminin Özellikleri

Yeni işlere atılmayı sever ve hayatı dolu dolu yaşamaktan hoşlanırlar. Hedeflerini alçaltmak yerine hep en üstte tutarlar. Başta ailesi ve diğer sevdikleri dostlarına değer verirler. Gerçek anlamda aşk insanıdırlar.

Tomris İsminin Analizi

Tomris ismi 6 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

T: Duygularını dışa vurmakta zorlanır.

O: Sır saklamayı sever ve kendi içine kapanık olarak yaşam sürer.

M: Zeki birisidir ve aynı zamanda oldukça başarılıdır.

R: Sert bir yapısı vardır.

İ: Duygusal ve bir o kadarda kırılgan yapıya sahiptir.

S: Hayal kurmayı çok seven kişiliğe sahiptir.

Tomris Adının Kökeni

Tomris adının kökeni Türkçedir.

Tomris İsminin Yanına Yakışan İsimler

Tomris isminin yanına yakışan kız isimleri; Tomurcuk.

Tomris isminin yanına yakışan erkek isimleri; Tomasız.

Tomris İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.