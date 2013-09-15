Tom ve Jerry yeniden sahnede!

Acıbadem Sanat Evi 10. yılında sezonu, bütün çocukların sevgilisi haline gelen Tom ve Jerry ile açıyor. Çocukların çok sevdiği bu oyun 21 Eylül’de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde!

Jerry uzun zamandır kimsenin oturmadığı bir evde hayatını sürdüren bir faredir. Fakat evin yeni sahiplerinin bugün geleceğinden haberi yoktur. Evi, tek başına yaşayan bir kadın kiralamıştır. Jerry'yi asıl ilgilendiren ise bu kadının Tom adında kedisinin olmasıdır. Tom uyumayı ve yemek yemeyi seven uyuşuk bir kedidir. Bu evde rahat olacağını düşünse de işler istediği gibi gitmez. Jerry ile karşılaşan evin sahibi farelerden hoşlanmamaktadır. Jerry'yi evden çıkartma işini Tom'a bırakır. Eğer 1 saat içerisinde bu fareden kurtulmazsa Tom'u evden göndereceğini söyler. Tom başlarda bu işin kolay olacağını düşünse de Jerry hiç düşünmediği kadar zeki ve kurnaz çıkmıştır. Artık 2 seçenek kalmıştır. Bu evden ya Jerry gidecektir ya da Tom?

21 Eylül 2013 11:00 - 21 Eylül 2013 13:00

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