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Tom&Jerry Macera Labirenti ilk kez Türkiye’de!

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Tom&Jerry Macera Labirenti ilk kez Türkiye’de!
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Minikler, okula başlıyor olmanın sevincini bu etkinlikte paylaşacaklar.

Brandium Yaşam ve Alışveriş Merkezi, 12 - 22 Eylül tarihlerinde Türkiye 'de ilk kez gerçekleşecek olan “Tom&Jerry Macera Labirenti” etkinliğiyle, yeni okul dönemine başlayan miniklerin sevincini paylaşıyor.

Brandium Yaşam ve Alışveriş Merkezi, minik ziyaretçilerinin eğlenceli zamanlar geçirecekleri, eğlenerek öğrenecekleri yepyeni bir etkinlikle karşımıza çıkıyor.

12-22 Eylül tarihlerinde Türkiye 'de ilk kez gerçekleşecek olan etkinlikte, çocuklar kurulacak dev labirentin içinde Tom’un dünyasına dev bir fare deliğinden girecekler. Labirentte dev engelleri aşarken aynı zamanda zararlı şeyleri de öğrenecek, Jerry’e peynir ulaştırmaya çalışırken keyifli saatler geçirecekler. Minik ziyaretçiler okula başlıyor olmanın sevincini 7’den 70’e herkesin çok sevdiği kahramanlarla birlikte yaşayacak, yeni okul döneminin heyecanını bu keyifli etkinlikte paylaşacaklar. Hem aileler hem çocuklar için güzel saatlerin geçirileceği bu etkinlik, okula dönüş sezonunun güzel bir açılışı olacak.

12:00-20:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan bu eğitici etkinliği sakın kaçırmayın!

Yer: Brandium Yaşam ve Alışveriş Merkezi

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Yolu Cad. No:23-25 Ataşehir/ İSTANBUL

Telefon: 0216-574-33-33

www.brandiumavm.com

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