Tom Cruise'un yer aldığı ''Oblivion'' vizyonda!

Joseph Kosinski’nin yönettiği ve Tom Cruise, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough ile Nikolaj Coster’nun oynadığı Oblivion, UIP Filmcilik tarafından vizyonda!

Jack Harper, dünyadaki birkaç insansız uçak teknisyeninden biridir. Jack’in görevi neredeyse bitmek üzeredir. Yerden binlerce metre yukarıdaki göklerde devriye gezen Jack’in sürdüğü yaşam, iniş yapmış bir uzay mekiğindeki güzel bir yabancıyı kurtarınca alt üst olur. Yabancının gelişi, Jack’in her şeyi sorgulamasına yol açar ve insanlığın kaderini Jack’in ellerine teslim eder.

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