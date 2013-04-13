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Tom Cruise'un yer aldığı ''Oblivion'' vizyonda!

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Tom Cruise'un yer aldığı ''Oblivion'' vizyonda!
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Kıyamet sonrasını anlatan film, oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor.

Joseph Kosinski’nin yönettiği ve Tom Cruise, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough ile Nikolaj Coster’nun oynadığı Oblivion, UIP Filmcilik tarafından vizyonda!

Jack Harper, dünyadaki birkaç insansız uçak teknisyeninden biridir. Jack’in görevi neredeyse bitmek üzeredir. Yerden binlerce metre yukarıdaki göklerde devriye gezen Jack’in sürdüğü yaşam, iniş yapmış bir uzay mekiğindeki güzel bir yabancıyı kurtarınca alt üst olur. Yabancının gelişi, Jack’in her şeyi sorgulamasına yol açar ve insanlığın kaderini Jack’in ellerine teslim eder.

OBLIVION FİLM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
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