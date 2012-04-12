Tolga Futacı’nın çifte heyecanı

"Akademi Türkiye" yarışması ile tanıdığımız sanatçı Tolga Futacı, bu yıla yeniliklerle başladı. Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen yeni albümü “Aşk Olsun” ve ailesine katılan 2 aylık kızı Ela, bu yeniliklerin başında geliyor. Hem albüm hem de babalık heyecanı yaşayan Futacı ile gözlerden uzak olduğu zamanlarda neler yaptığını konuştuk.

“Menajerim albümümü bana bile sattı”

Albümün hazırlığı yaklaşık 2,5 yıl kadar sürdü. İçinde 1 tane Sezen Aksu şarkısının yorumu (cover), Işın Karaca’nın “Başka Bahar” şarkısının balat hali ve Akademi Türkiye’deki arkadaşım Timuçin Özaslan’a ait bir parça var. Bestesini benim, sözlerini Burcu Tatlıses’in yaptığı “Hicran” adlı bir şarkı var. Geri kalan 6 parça bana ait. Toplam 9 şarkı, bir de versiyon var.

Önceki albümle bunun arasında 5 yıl var. Albümde genel olarak aşk, sevgi konusu hakim. Farklı zamanlarda yazıldığı için duyguları da farklı şarkıların. Mesela “Kime Ne” diye bir şarkı var. Onu, canımın sıkıldığı ve kimseye hesap vermeyi istemediğim bir dönemde yazdım ve albümde en çok sevdiğim şarkı oldu.

Hazırlık aşamasında ise bir memur gibi çalıştım sabah akşam ve gün ışığında daha verimli çalıştığımı fark ettim. Çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Menajerim de aynı fikirde olmalı ki albümümü bana bile sattı (Gülüyor).

“Öneriler bana 1 yıla mâl oldu”

Radyocu arkadaşlarımın da fikirlerini aldım. Süper FM’den Ahmet Kamil Taşkın çok yakın arkadaşımdır ve çok emeği geçti. 1 yıl önce Aşk Olsun’u dinlettim, gözleri doldu ve çok beğendiğini söyledi. Diğerlerini dinleyince bir radyocu gözüyle eleştirdi ve hiçbirinin olmadığını, eksikleri olduğunu söyledi. Onun önerileri tabii bana 1 yıla mâl oldu (Gülüyor). Ama değdi, huzurla uyuyorum artık.

“Aşk Olsun’un klibi sanırım Türkiye rekoru kırdı”

İlk klip Onur Yayla yönetmenliğinde Aşk Olsun’a çekildi. Muhtemelen Türkiye rekorunu kırdık bu kliple. Toplamda 2.08 dakikada ve tek planda çekildi tüm klip. Çekim bittiği anda montajı da hazırdı yani. Sadece çekilenleri bilgisayarda ters çevirdik, dolayısıyla izleyici her şeyi düz görüyor. Şarkıyı 2 katı hızla tersten ezberledim, 20 günümü aldı bu ezber. Bu şekilde yapıldığı anlaşılsın diye tüylerin yukarı doğru çıktığı ve kuşun geri geri uçtuğu kısımlar var. Zerrin Arbaş’ın evinde çekim yaptık, kendisi de yer aldı ayrıca. Akasya Aslıtürkmen de oyuncumuzdu.

“5 yılda boş durmadım”

İki albüm arasındaki 5 yılda dizilerde rol aldım. Bu süreçte Hakan Yılmaz, Hatice Aslan ve Mahir İpek’ten oyunculuk dersleri aldım. Daha sonra Yunanistan’a gidip Angela Dimitri ile düet albüm yaptım. Bunlar yaklaşık 1 yıllık bir zamana yayıldı. Geri kalan zamanda da evimde stüdyomu kurdum. Ekibimle kulüplerde çaldık ve “Türk pop müziğine caz yaklaşımlar ve doğaçlamalar” diye bir proje yarattık. Bizim pop şarkılarımızı caz müzisyenleri ve aranjmanlarıyla çaldık. Dolayısıyla hep sahnedeydim, bir yandan da albümü hazırlıyordum, boş durmadım hiç.

Klibi izlemek için tıklayın.

Klip arkasını izlemek için tıklayın.

“Amacım konser şarkıcısı olmak”

Son 7-8 aydır tamamen albüme odaklandım ve kulüplerde çıkmıyorum. Artık ekip arkadaşlarımla kendi inandığım şekilde inandığım insanlarla yapmak istedim bu işi. Ayrıca amacım da konser şarkıcısı olmak. Kulüpler anlık eğlenceyi barındırdığı için net bir repertuarla çalınmıyor ve şarkının arasında sonra ne çalayım diye düşünmek benim konsantrasyonumu dağıtıyor.

Fotoğraf: Şengül Pallı

“Benim kahramanım eşimdir artık”

Albümün yanı sıra başka bir heyecanım da var: Kızım Ela. 6 Şubat’ta dünyaya geldi. Eşimle 13 yıldır birlikteyiz ama 2006’da evlenmeyi başarabildik. İlk görüşte birbirine aşık olan bir çiftiz. Zaten beraberliğimizin 2. günü evlenme teklif etmiştim. 6 yıllık mutluluğumuza Ela da eklendi artık.

Eşim normal doğum yaptı. Hani herkesin bir kahramanı vardır ya, benim kahramanım bundan böyle eşimdir artık. Normalde canı çok tatlı olmasına rağmen normal doğum istedi. Ben de doğuma girmiştim ve Ela’nın kucağımıza verildiği anı anlatamam, çok özeldi. Doğum çok yorucu olunca ilk 10 gün yatılı hemşiremiz geldi bizimle. Dolayısıyla bu sürede ben sadece yanağını sevip, banyo yaparken kenardan izledim yabancı gibi.

“Ev cennet gibi oldu”

10 günün sonunda depresyona girdim tabii, iş bana kaldı diye. Birkaç gün içinde atlattım ama ve gece nöbetlerini ben aldım. Bizim ilişkimiz o zaman başladı kızımla. Altını değiştiriyorum, yemeğini yediriyorum. Ela anne sütüyle doymadığı için (gülüyor), doktor mama takviyesi yapabileceğimizi söyledi. Onun mamasını yedirmek muazzam bir duygu. Keşke birkaç tane daha çocuğumuz olsun isterdim ama bu saatten sonra zor gibi görünüyor yaşımızdan ötürü.

Uykunun en tatlı yerinde kalkıp dünyanın en güzel şeyini kucağıma alıyorum. Nasıl anlatsam ki! Ev cennet gibi oldu artık bize. Çocuk sahibi olmayı düşünen varsa düşünmesin, yapsın hemen bence. Tabii insana bir görgüsüzlük geliyor. Herkese fotoğraflarını, videolarını gösteriyorum (Gülüyor).

“Flört hiç bitmemeli”

Çocuk olduktan sonra eşimle aramızdaki ilişkinin değişmemesi için çaba göstermeye başladık. Uykusuzluk, lohusalık vs. derken sinirler de geriliyor. Nöbetleşe sorumluluğumuzu paylaşarak bunu aşıyoruz. Flört hiç bitmemeli zaten. Heyecan biterse ilişki de biter. Ben hala buluşacağımız zaman, karşıdan geldiğini görünce heyecanlanıyorum. Umarım hep böyle gidecek.

Hayatta hep mutlu yaşayıp mutlu bir şekilde ölmek isteyen Futacı’nın bu isteğindeki samimiyete tanışınca inandım ben de. Bu kadar güler yüzlü ve alçak gönüllü olacağını beklemiyordum ne yalan söyleyeyim. Umarım eşiyle yaşadığı mutluluk gibi kızıyla gelen heyecanı da bir ömür sürer. Paylaşımları için kendisine çok teşekkür ediyoruz.

www.tolgafutaci.com

twitter.com/#!/futacitolga



www.facebook.com/tlgftc

Röportaj: Hanife Yaşar

Fotoğraf: Burak Özkök