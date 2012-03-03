Tolga Çevik'ten “Sen Kimsin?”

Senaryosunu Tolga Çevik’in yazdığı, BKM Film'in yapımcılığını üstlendiği “Sen Kimsin?”, 2 Mart 2012’de seyirciyle buluştu.

“Sen Kimsin?” prodüksiyonu, çekim teknikleri ve hikâyesi ile sezonun iddialı filmlerinden biri. Tolga Çevik’in "Tekin" karakterine İstanbul sokaklarında Zeynep Özder (Pelin) eşlik ederken, filmin diğer kahramanlarını da Köksal Engür (İsmail), Toprak Sergen (Adnan) ve Pelin Körmükçü (Suzan) canlandırıyor.

Filmin konusu:

Tekin (Tolga Çevik) ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail abi (Köksal Engür), kaybolan bir kızı bulmak için hayatları pahasına her türlü tehlikeyi göze alır. Sıradan bir kayıp kız vakasının peşinde başlayan hikâye, hesaplaşmaların, oyun içinde oyunların geliştiği bir maceraya dönüşür. Kim masum kim suçlu birbirine karışır. Hafiyelerimizin tek bir hatası vardır, o da kendi yöntemlerini kullanmak!