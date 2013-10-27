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Tolga Çevik yeni sezona başlıyor!

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Tolga Çevik yeni sezona başlıyor!
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Komedi Dükkanı’nda bu sezon sürpriz var.

Komedi Dükkan’ı, sıradışı hikayelerine bir de sürpriz ekleyerek yeni sezonuna başlıyor.

Tolga Çevik, dükkanı açıyor! Komedi Dükkanı, her zamanki gibi sıradışı ve beklenmedik hikayelere bu kez bir de sürpriz ekleyerek geliyor Çevik, 10. sezona başlarken “Tekrar bir arada olup gülüp eğlenmeye hazırız. Eğer siz de hazırsanız; Arkadaşım Hoş Geldin…” diyor.

Tarih: 28 Ekim 2013

Saat: 21.00

Yer: Beşiktaş Kültür Merkezi, İstanbul

Biletler Bletix’te!

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