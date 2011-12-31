Tolga Çevik’in ilk sinema filmi

Tolga Çevik, ilk sinema filmi “Sen Kimsin?”in çekimlerine son hız devam ediyor. Başlarda "Hayırdır Tekin" ismiyle konuşulan sonradan "Sen Kimsin?" olarak adı değiştirilen komedi filmi, 24 Şubat 2012'de beyazperdede olacak.

Tekin ( Tolga Çevik) ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail abi (Köksal Engür), kaybolan bir kızı bulmak için, hayatları pahasına her türlü tehlikeyi göze alır. Sıradan bir kayıp kız vakasının peşinde başlayan hikaye, hesaplaşmaların, oyun içinde oyunların geliştiği bir maceraya dönüşür. Kim masum kim suçlu birbirine karışır.

Hafiyelerimizin tek bir hatası vardır, o da kendi yöntemlerini kullanmak!

Tolga Çevik'in başrolünü üstlendiği “Sen Kimsin?” filminde, Köksal Engür, Toprak Sergen, Pelin Körmükçü ve Zeynep Özder rol alıyor. Yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın yapacağı filmin çekimlerine ekim ayının ilk haftasında başlanacak. 6 haftada tamamlanması planlanan çekimlerin hazırlıkları 3 aydır sürüyor.

“Sen Kimsin?” prodüksiyonu, çekim teknikleri ve hikayesi ile sezonun iddialı filmlerinden biri. BKM filmin yapımcılığını üstlendiği filmin senaryosunu Tolga Çevik, Levent Pala ve Ozan Açıktan yazdı.