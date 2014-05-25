Tolga Çevik, ‘Arkadaşım Hoş Geldin’ ile turnede!

Tolga Çevik'in 10. sezonunu geride bırakan projesi, şimdi açık hava salonlarında! 2013-2014 sezonunda 20.000'i aşkın seyirciyle buluşan ve ekranda da milyonları kahkahaya boğan proje, açıkhava tiyatrolarında seyirciyle buluşacak.

Tolga Çevik, tamamı doğaçlama gösterisinde, yönetmenin talimatıyla kılıktan kılığa girdiği, maceradan maceraya koştuğu "arkadaşım" karakteri ile sahneye çıkıyor. Oyuncuya sahnede Ezgi Mola ve piyanist Özer Atik eşlik ediyor. Gösteride yönetmen karakterini de Fırat Parlak canlandırıyor.

Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu/Bursa 04 Haziran 2014 / 21:00

Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu/Adana 13 Haziran 2014 / 21:00

Mersin Üniversitesi Amfi Tiyatro/Mersin 14 Haziran 2014 / 21:00

Antalya Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu/Antalya 16 Haziran 2014 / 21:00

Denizli Açıkhava Tiyatrosu/ Denizli 18 Haziran 2014 / 21:00

İzmir Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu/İzmir 20 Haziran 2014 / 21:00

İzmir Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu/İzmir 21 Haziran 2014 / 21:00

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