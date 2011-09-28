Avrupa Birliği’nin Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı kapsamında ‘’ Tohum Otizm Vakfı Eğitim Portalı’’ açıldı. Otizmle ilgilenen bütün birayler ücretsiz olarak bu portaldan yararlanabilirler.



Tohum Otizm Vakfı, Avrupa Birliği’nin Okulöncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı çerçevesinde başta anne-babalar olmak üzere tüm aile üyelerine, eğitimcilere, öğretmenlere, uzmanlara ve otizmle ilgilenen tüm bireylere yönelik www.tohumotizmportali.org isimli portalı ücretsiz olarak tüm Türkiye’nin kullanımına sunmuştur.



Tohum Otizm Vakfı’nın deneyimli uzman ve danışman kadrosunun hazırladığı portalda; otizme ilişkin ayrıntılı bilgilerin yanı sıra otizmli çocuklarla evde erken müdahale çalışmaları yürütmeye, otizmli çocukların davranış sorunlarıyla başa çıkmaya ve otizmli çocukları yaşamın diğer aşamalarına hazırlamaya yönelik 20 modül yer almaktadır.



Kullanıcılar A’dan Z’ye bir otizm rehberi niteliği taşıyan portaldan modüllerdeki bilgileri okuyarak, örnek videoları izleyerek ve önerilen etkinlikleri yerine getirerek yararlanabileceklerdir. Böylece, otizmli bir çocukla nasıl etkileşimde bulunacaklarına, otizmli çocuğa hangi becerileri öğreteceklerine, öğretimde hangi yöntemleri kullanacaklarına ilişkin temel bilgi ve becerileri kazanabileceklerdir.



Portaldan otizme ilişkin hiçbir ön bilgisi olmayanların bile yararlanmaları beklenmektedir. Ayrıca, portal temel bilgisayar ve internet kullanım becerileriyle takip edilebilecek özelliklerde hazırlanmıştır.



Portaldan ücretsiz olarak yararlanabilmek için tek yapılması gereken portala üye olmak ve bir şifre oluşturmaktır.