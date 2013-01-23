TNT Ekspres Türkiye, “İşte Benim Öyküm” yarışmasında dereceye giren çocukları eğitim bursu ile ödüllendiriyor. Yarışmaya başvuru 5 Mart 2013 tarihine kadar yapılabiliyor.

TNT Ekspres Türkiye’nin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “İşte Benim Öyküm” yarışması bu yıl 7. kez başlıyor. TNT Ekspres’in 12 yıl boyunca gerçekleştirdiği “TNT Ekspres Bilgi ve Kültür Taşıyor” isimli kitap toplama kampanyası kapsamında kitap ulaştırılan okullardan 7-14 yaş grubu öğrencilerin katılımına açık olan öykü yarışmasında dereceye giren çocuklar, TNT Ekspres Türkiye’den eğitim bursu kazanacak. Yarışma, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Zeytinburnu Şubesi işbirliği ile gerçekleştiriliyor.

Bir kalem, bir kâğıt, bir kitap, biraz da hayal gücü; kendi öyküsünün kahramanı ve yazarı olmak isteyen öğrenciler için formülün anahtarı bu kelimelerde gizli. Türkiye çapında TNT Ekspres tarafından 7-14 yaş grubu öğrenciler arasında düzenlenen ve gelenekselleşen “İşte Benim Öyküm” yarışması başlıyor. TNT Ekspres’in 12 yıl boyunca gerçekleştirdiği “TNT Ekspres Bilgi ve Kültür Taşıyor” isimli kitap toplama kampanyası kapsamında kitap ulaştırılan okullardan yarışmaya katılmak isteyen çocukların tek yapmaları gereken, hayal dünyalarındaki hikâyeleri kâğıda dökmek.

Yarışmaya katılan tüm öyküler, jüri tarafından değerlendirecek ve yarışmada ilk üçe giren ve mansiyon ödülü alan öğrenciler, TNT Ekspres Türkiye tarafından lise sonuncu sınıfa kadar burs ile ödüllendirilecekler. Ayrıca birinci olan öğrencinin okuluna bilgisayar hediye edilecek.

“İşte Benim Öyküm” yarışmasına öğrenciler 5 Mart 2013’ye kadar başvuru yapabilirler. Jüri üyeleri Nisan ayında bir araya gelerek dereceye giren adayları belirleyecekler. Ardından TNT Ekspres Türkiye’nin İstanbul’da düzenleyeceği törende dereceye giren öğrenciler ödüllerine ve çeşitli hediyelere kavuşacaklar.

TNT Ekspres için gençlerin eğitimi önemli

TNT Ekspres Türkiye’nin, ÇYDD Zeytinburnu Şubesi ile birlikte gerçekleştirdiği “TNT Ekspres Bilgi ve Kültür Taşıyor” projesi ve onun devamı niteliğindeki “İşte Benim Öyküm” yarışması, TNT Ekspres’in tüm dünyada yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinin Türkiye’deki yansıması özelliğini taşıyor. Gençliğin eğitimine büyük önem veren TNT Ekspres, faaliyette bulunduğu ülkelerde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile topluma yatırımlar yaparak, diğer şirketlere örnek olmayı amaçlıyor.

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