TNT Ekspres ile “İşte Benim Öyküm”

TNT Ekspres Türkiye’nin 12 yıldır sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Zeytinburnu Şubesi iş birliği ile gerçekleştirdiği ve büyük ilgi gören “TNT Ekspres Bilgi ve Kültür Taşıyor” isimli kitap toplama kampanyasının devamı olan “İşte Benim Öyküm” yarışması, bu yıl 6. kez gerçekleştiriliyor.

Bir kalem, bir kâğıt, bir kitap, biraz da hayal gücü; kendi öyküsünün kahramanı ve yazarı olmak isteyen öğrenciler için formülün anahtarı bu kelimelerde gizli. Türkiye çapında TNT Ekspres tarafından kitap bağışı yapılan ilköğretim okullarındaki 7-14 yaş grubu öğrencileri arasında yapılan ve gelenekselleşen “İşte Benim Öyküm” yarışması başlıyor. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, kitap toplama kampanyası ile okullarına ulaşan kitaplardan birini okuyarak ilham aldıkları bir unsurdan yola çıkıp kendi öykülerini yaratacaklar. Yarışmaya katılan tüm öyküler, jüri tarafından değerlendirecek ve yarışmada ilk üçe giren ve mansiyon ödülü alan öğrenciler, TNT Ekspres Türkiye tarafından lise sonuncu sınıfa kadar burs ile ödüllendirilecekler. Ayrıca birinci olan öğrencinin okuluna bilgisayar hediye edilecek.

TNT Ekspres Türkiye’nin kitap bağışı yaptığı okullarda okuyan ilköğretim öğrencileri “İşte Benim Öyküm” dedikleri hikâyeleriyle 19 Mart 2012’ye kadar yarışmaya başvurabilecekler. Jüri üyeleri Mart ayında bir araya gelerek dereceye giren adayları belirleyecekler. Ardından TNT Ekspres Türkiye’nin İstanbul’da düzenleyeceği törende dereceye giren öğrenciler ödüllerine ve çeşitli hediyelere kavuşacaklar.

TNT Ekspres Kitap Toplama Kampanyası’na 12 yılda 5 milyona yakın kitap bağışlandı

İlk kez 2000 yılında, TNT Ekspres Türkiye’nin kendi çalışanları ile müşterileri arasında başlattığı kitap toplama kampanyası, halkın da büyük ilgi göstermesiyle Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan dev bir kampanyaya dönüştü. TNT Ekspres’in kitap toplama kampanyası ile 12 yıl içinde 2212 okula 4 milyon 735 bin kitap bağışlandı ve yüz binlerce öğrenci için umut kapısı aralandı.

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