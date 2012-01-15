Tiyatroseverler için “Yanık” Ankara’da!

17 – 22 Ocak tarihleri arasında Ankara Devlet Tiyatrosu’nun Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde temsil edilecek olan oyunu Cem Emüler dilimize çevirdi.

Erkek egemen değerlerin hakim olduğu, savaşların yaşam biçimine dönüştüğü, işgal edilmiş topraklardan koparılmış mültecilerin kamplarda yaşamak zorunda kaldığı bir coğrafyada, çocuğundan koparılmış bir kadının kimliğini edinme, sesini yükseltme ve haksızlıklara karşı başkaldırısını işleyen oyunun; dekor tasarımı A. Cem Köroğlu, giysi tasarımı Gülhan Kırçova, ışık tasarımı Akın Yılmaz tarafından hazırlandı. Müziği ise Koray Kahraman’a ait.

Oyunda Emel Göksu Keleş, Fatma Öney, Murat Karasu, Iraz Yöntem, Tansel Öngel, Gökçe Erinç, Veda Yurtsever İpek, Atilla Can Çelebi, Fatih Sarı ve Vedi İzzi rol alıyor.

Konusu

Bir anne ansızın koyu bir sessizliğe gömülmeye karar verir. Onun ölümü üzerine ikiz çocukları bu sessizliğin kaynağını araştırmak zorunda kalırlar. Hiçbir zaman tanımadıkları babalarını ve varlığından bile haberdar olmadıkları ağabeylerini bulmak zorundadırlar. Yolculukları Montreal’de başlar ama cevaplar savaşta yerle bir olmuş bir şehrin yıkıntıları arasındadır. Şiir dolu bir dille kol kola giden bu soruşturma, çocukluğun kalbine saplanmış bir bıçağın sırrını besleyen düşsel bir atmosferde çözülmeye başlar.

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