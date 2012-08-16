Tiyatronun duayeni Müşfik Kenter kimdi?

Buğulu sesi, etkileyici bakışları, muhteşem oyunculuğu, akıllarda kalan replikleriyle sinema ve özellikle tiyatro sahnelerinin duayeni Müşfik Kenter...Büyük başarılarla dolu 65 yıllık sanat hayatında hep ayakta alkışlanan Kenter, ablası Yıldız Kenter ile birlikte kurdukları Kent Oyuncuları’yla hem bir okul hem de bir ekolün yaratıcısıydı...

Müşfik Kenter ki, 90’ların unutulmaz dizisi uzaylı ALF karakterine sesiyle can veren, Orhan Veli şiirlerini sesle hayat veren ya da Piano Piano Bacaksız filminin unutulmaz dış sesiyle hikayeyi bize anlatan isim.

İşte, tiyatronun duayen ismi Müşfik Kenter’in başarılarla ve ödüllerle dolu yaşamı...

Yıl 1932

Diplomat ve İsmet İnönü Paşa’nın özel kalem müdürü Ahmet Naci Kenter ve Olga Cynthia’nın (Nadide) oğlu olarak 8 Eylül 1932 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Derecelerle dolu okul yaşamı



Müşfik Kenter 1947’de, Ankara Devlet Tiyatrosu Çocuk bölümünde tiyatroya başladı. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü bitirip devlet tiyatrosuna giren Kenter, 1959’da İstanbul’a geldi.

Kent Tiyatroları kuruldu



Küçük Sahne’de bir dönem Muhsin Ertuğrul’la çalışan Müşfik Kenter, 1960’da Site Tiyatrosu’nun kurucuları arasında yer aldı. Yıldız ve Müşfik Kenter, 1962’de tiyatronun adını Kent Oyuncuları olarak değiştirdiler.

İki kardeş iş başında



İki kardeş ve Şükran Güngör, 1968'de İstanbul’da Kenter Tiyatrosunun binasının inşaatını tamamladılar.

Yüzün üzerinde oyun



İngiliz Kültür Heyeti ve Rockefeller’den burslar alarak Amerika ve İngiltere’de tiyatro araştırmaları yapan ve incelemelerde bulunan Müşfik Kenter, İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya, Yugoslavya, Kıbrıs gibi bir çok ülkede oyunlar sergiledi. Yüzün üzerinde oyun sergiledi ve yönetti.

Hem yazdı hem oynadı



Bir çok Türk yazarının oyunlarının yanı sıra, Shakespeare, Çehov, Gorki, Brecht, İonesco, Pinter, Albee, Arthur Miller gibi yazarların oyunlarını sahneledi ve oynadı.

Öğrencileri hep yanında oldu



Müşfik Kenter, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan emekli olduktan sonra, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Başkanlığı’nı ve Bakırköy Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliği görevlerinde bulundu.

25 seneden fazla aynı oyunu sahneledi



Murathan Mungan'ın Orhan Veli şiirlerinden düzenlediği Bir Garip Orhan Veli isimli tiyatro oyunu 25 seneden fazla süredir sergilemektedir. Bu oyun aynı oyuncuyla Türkiye'de en uzun süreli sergilenen eserlerden biridir.

Kimse sesinden vazgeçemedi



Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema oyunculuğu da yapan Müşfik Kenter, 1966 Antalya Film Festivali'nde, Bozuk Düzen filmiyle "en iyi yardımcı erkek oyuncu" ödülünü kazandı. Yerli ve yabancı TV filmlerinde seslendirme yaptı.

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