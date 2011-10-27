Tiyatrokare’den ‘Macera Treni’ oyunu

Tiyatrokare, çocukları güvenli yaşam konusunda bilinçlendiren sosyal sorumluluk projesi “Birimiz Hepimiz, Hepimiz AKUT” adlı çocuk müzikalinden sonra, Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor. Nedim Saban’ın süpervizörlük yaptığı ve Bilge Can Göker’in kaleme aldığı ''Macera Treni,'' çocukları bir yandan eğlendirirken, onlara kendi tarihleri, coğrafyaları ile kardeş ülkelerin tarihlerini, kültürlerini, gezilebilecek yerlerini tanıtıyor.

Ceyda Deniz, Semih Okumuş, Gökhan Karakaya, ve Ezgi Koçer’in ev sahipliği yaptığı Macera Treni, Çocukların farklı kültürleri tanımasını, sevmesini ve belki hiç göremeyecekleri yerlere sanal yolculuklar yaparak genel kültürlerini, görsel hafızalarını oluşturmalarını sağlıyor. Macera Treni'nin amacı sadece ülkeler ve kültürlerarası bağları sağlamlaştırmak değil, çocuklarımıza kendi tarihimizden olayları belgelerle sunmak, tarihi mekanlarımızı öne çıkararak coğrafyamız ve tarihimiz hakkında çocuklarımızı bilgilendirmektir.

Macera Treni, gelecekte belirli günler ve haftalarda bazı merkezlere özel yolculuklar düzenliyor. Örneğin; Mart’ta Çanakkale, Mayıs’ta Samsun’a sanal geziler düzenleyecek, çocukları İtalya, Fransa, Japonya, Hindistan, Avusturalya gibi ülkelere götürecek, ülkemizin tarihi güzelliklerinden Efes, doğal harikalarından Pamukkale, Zeugma gibi noktaları da ziyaret edecek.

Mekan kavramı gözetmeksizin dünyanın her bölgesine gidebiliyor

Macera Treni, alışveriş merkezleri, kent meydanları, okul bahçeleri, panayır yerleri, açık alanlar gibi yerlere kurulabilen dört vagonlu bir trendir. Bu trenin çok büyük bir özelliği, zaman ve mekan kavramı gözetmeksizin, makinistin ve her vagonda yer alan oyuncularının yardımıyla dünyanın her bölgesine gidebilmesidir.

Çocuklar, gençler treni dışarıdan izlerlerken bu vagonlar ışığın, barkovizyonun, sesin yardımıyla dönüşerek, o hafta trenin gittiği ülkenin tarihi yerleri, doğal güzellikleri, kahramanları, tarihe ışık tutmuş olayları hakkında bilgilendirir. Seyirciler treni uzaktan seyrederlerken, her vagon öyküye uygun bir değişim gösterir. Tren, lokomotif ve üç vagon olarak tasarlanarak, tren düdüğü, sis ve değişik efektlerle desteklenmiştir.

Bu özel tasarım portatif bir tren uygulaması olup üç vagonun hepsinin de rampaları açılarak, üç ayrı sahne oluşturulmuştur. Ve trene ‘’Macera Treni’’ adı verilmiştir. Çocukların anlayabileceği dilde, didaktik olmasının yanı sıra, eğlendirici ögeleri de barındırmaktadır. Macera Treni, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Haremidere AVM ve 30 Ekim’de saat 14:00- 16:00 da Cafferfour İzmit AVM’de kurulacak.

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