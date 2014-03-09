Tiyatro sanatçısı Haydar Zorlu'dan solo performans

Goethe’nin ünlü ‘Faust’ adlı eserini 80 dakikaya uyarlayarak çeviren ve tek kişi olarak sahneleyen Haydar Zorlu, 2 Nisan saat 19:00’da yine aynı şahane performansını İstanbul Protestan Kilisesi’nde sergileyecek.

Tiyatro sanatçısı Haydar Zorlu, Johann Wolfgang von Goethe'nin dünya edebiyatının köşe taşlarından biri olarak kabul gören eseri Faust'u, solo performans olarak, Almanca ve Türkçe ve bazen aynı anda iki dilde birden oynuyor.

Oyunun konusu

Her şeyi etüt etmiş ve aşmış ve artık öğrenecek bir şeyi kalmadığına inanan Doktor Faust, yeryüzündeki sınırlı yaşamın acısından kurtulmak için ruhunu Mephisto'ya,yani şeytana satar. Mephisto, bunun karşılığında Faust’u bilgi hastalığından kurtaracaktır. Nitekim bir cadının hazırladığı iksirle Faust’un gençleşmesini sağlar. Artık genç ve yakışıklı bir adam olan Faust, Gretchen adında güzel bir kızla karşılaşıp ona âşık olur. Bu güzel kızın Faust’un tutkusundan kurtulmasının yolu yoktur artık.



Mekan: İstanbul Alman Protestan Kilisesi - Kreuzkirche

Adres: Emin Camii Sok. No:30 Aynalıçeşme Beyoğlu / İstanbul

Telefon: 0212 250 30 40

