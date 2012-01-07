Tiyatro Oyunbaz’daki iki eser

Tiyatro Oyunbaz’da gerçekleşecek olan birbirinden düşündürücü ve ilgi çekici olan “Bernarda Alba’nın Evi” ve “Ekmek Parası”adlı iki eser, tiyatro sever aileler ve bu keyfini yalnız yaşamak isteyenler için sahnelenecek.

Bernarda Alba’nın Evi

İspanya İç Savaşı’nda faşist rejim askerleri tarafından “eşcinsel bir komünist” olduğu gerekçesiyle infaz edilen Lorca, bu oyunda kurguladığı “ev” ile iç savaş öncesi maruz kaldığı toplumsal yapıyı adeta yeniden betimler. Bu kendi içine hapsolmuş yapıda tutkularının peşine düşenler için trajedi kaçınılmazken, arzularını dizginleyebilenler, sustukları sürece, ne kendilerini ne de düzeni tökezletirler.

Evin “erkeğinin” ölümü üzerine sekiz yıl sürecek bir yas ilan eden Bernarda, beş kızını ve kendini ata ocağına hapseder. “Artık kapılardan, pencerelerden hava bile sızmayacaktır içeri”. Çünkü “dedesinin evinde de böyle olmuştur, babasının evinde de”.

Babaları ile birlikte diri diri gömülen bu beş “dilsiz kurbağa” için ise susmak ve beklemek dışında bir seçenek yoktur. Ne yapmaları gerektiğini bil(e)mezler, eyleme geç(e)mezler. Yaşarken yavaş yavaş çürürler.

Bernarda Alba'nın Evi, insanın kendi elleriyle inşa ettiği bir cehennemin tasviridir.

Yönetmen: Abdullah Cabaluz



Tarih / Saat / Yer: 04 Ocak 2012, Çarşamba / 20.30

18 Ocak 2012, Çarşamba / 20.30

Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü Tiyatro Salonu

14 Ocak 2011, Cumartesi / 20.30

Kumbaracı50

(Kumbaracı Yokuşu. No:50 Beyoğlu)

28 Ocak 2011, Cumartesi / 20.30

Sahne Hal

Süre: 120 dakika / 2 Perde

Ekmek Parası

Bir işsiz, bir stajyer, bir garson, bir iş kadını, bir yönetici adayı... Hepsi aynı oyunda buluşurlar: Ekmek Parası.

Ekmek Parası, Çağdaş Alman Tiyatrosunun önemli yazarlarından Gesine Danckwart'ın oynandığı birçok ülkede çok ses getirmiş, monologlardan oluşan çağdaş bir tiyatro denemesi. Kendi yaşamının hapsinde, neden olduğunu bilmeksizin günü kurtarmaya, ayakta kalmaya, kendini var etmeye çalışan isimsiz beş karakter her günü tek ve aynı bir gün gibi yaşamaya çalışırlarken içinde bulundukları kavganın amacı Ekmek Parası mı acaba?

"Dünyadaki bütün bu hırgür, bu keşmekeş neye hizmet ediyor? Para hırsıyla canımızı dişimize takmış zenginlik, iktidar ve mükemmellik peşinde koşup duruyoruz. Bu koşunun sonunda ne bekliyor bizi? Doğanın gereklerini mi yerine getirmeye uğraşıyoruz? En yoksul işçinin yevmiyesi bile doğanın gereklerini karşılamaya yeter. Öyleyse; daha iyi şartlarda yaşamak adını verdiğimiz o yüce amacın nasıl bir yararı var bize?" Adam Smith

Zihinleri susmayan, sessizce bağıran ve biricik, yapayalnız ve kalabalık beş kafa sesi... Oyun boyunca susmaksızın düşünen, tartışan, kavga eden kısaca günü geçiren, kurtaran ve kazanan beş şehirli...

Biz evde çakılıp kalanlar, hastaymış gibi yataktan çıkamayanlar, duvara bakakalanlar, neden ben diyenler kulübüyüz. Biz hepimiz yalnızız. Bu, biz bilmesek de, bizi birbirimize bağlıyor.

Ekmek Parası, kendimizi anlamaya soyunmuş performatif bir tiyatro denemesi.

Yönetmen: Güray Dinçol



Tarih / Saat / Yer: 6 Ocak Cuma 2012, Cuma / 20.30

Kumbaracı50

(Kumbaracı Yokuşu. No:50 Beyoğlu)

12, 19, 26 Ocak 2012, Perşembe / 20.30

Beyoğlu Terminal Sahnesi

(İstiklal Caddesi. No:112. Kat:4 Galatasaray Meydanı)

Süre: 1 saat 15 dakika / Tek Perde

www.tiyatroyunbaz.com