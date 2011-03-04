Tiyatro Mie’den Fareli Köyün Kavalcısı

5 Mart 2011 cumartesi günü saat 13.00’de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde sahnelenecek “Fareli Köyün Kavalcısı” tiyatro ziyafeti sunuyor.

Çocuklar sıkı durun! Tiyatro Mie göz alıcı kostümleri, muhteşem dansları, dekor ve müzikleri ile sizlere şahane bir gösteri hazırladı.

Oyunun Konusu

Ülkenin birinde mutlu mesut yaşayan halkın köyünü bir gün köyü sevimli fareler basar. Komik Fareler köydeki bütün evleri ve dükkanları ele geçirirler. Fırıncının ekmekleri, bakkalın peynirleri, manavın meyve-sebzeleri, hepsi sevimli fareler tarafından yenir. Danslar, şarkılarla şirin fareler ve insanlar arasında kovalamaca başlar. Bu durumdan rahatsız olan halk bir çözüm aramak için toplanırlar. Çözüm olarak kralın huzuruna çıkıp ondan yardım istemeye karar verirler.

Kralın huzuruna çıktıklarında akıllarına bir fikir gelir ve kraldan kedisini fareleri kaçırmak için vermesini isterler. Kediyi köye getirip farelerin üstüne salarlar fakat fareler kediyi kaçırıp galip gelirler. Halk başka bir çare ararken kaval çalan bir genç şehri farelerden kurtarabileceğini söyler ve bunun karşılığında kraldan talepleri olur. Halk sevimli farelerden kurtulacakları için aldıkları bu haber karşısında çok sevinirler. Kavalcı güzel, melodik bir müzik çalmaya başlar. Sürprizlerle dolu sahneler birbirini izler.