Tiyatro Martı'dan "Uçlar"

İnsanlığın kapanmayan yarası kadına şiddet, tecavüz ve yasaların yetersizliği konusunu tüm çıplaklığıyla ele alan “Uçlar”; 28 Kasım 2014, Cuma akşamı saat 20.30'da Kozzy Kozyatağı Alışveriş ve Kültür Merkezi’nde.

Bir gün, evine giren yabancı bir erkeğin, önce sözlü sonra fiziksel şiddetine maruz kalan kadının hikayesinin anlatıldığı “Uçlar”da; kadın, erkeği etkisiz hale getirmeyi başarır ve bir anda kurban(!) rolü karşı tarafa geçer. Kadının kız arkadaşları eve geldiğinde ise, tecavüzcüsüne işkence yapan bir kadınla karşılaşırlar. O andan sonra herkes için, kendisiyle ve karşısındakiyle bir hesaplaşma başlar. Toplumda yer etmiş ön yargılar ve öğrenilmiş çaresizlikler midir kadını kurban yapan? Yoksa…

Zeynep Özyağcılar'ın kurduğu Tiyatro Martı tarafından sahneye konan ve her saniyesinde gerçeklerle yüzleştiren oyunun yönetmenliğini Yıldırım Fikret Urağ üstleniyor. Zeynep Özyağcılar ve Aydın Şentürk’ün yanı sıra Bahar Çebi ve Simge Defne’nin performansıyla göz doldurduğu oyunda; dekor tasarımı ise Barış Dinçel’e ait.

18 yaş sınırı olan “Uçlar”; 28 Kasım 2014, Cuma akşamı saat 20:30'da, Kozzy Kozyatağı Alışveriş ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Oyuna ait biletler, gişeden ve Biletix’ten temin edilebilir.