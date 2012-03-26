Tiyatro keyfi Konak’ta yaşanacak

Konak Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’ne özel etkinlikler düzenliyor.Tiyatroya gönül veren herkesi kucaklayacak bir program düzenliyor. Bu etkinlikler İzmirlilere tiyatro zevkini yaşatacak gibi.

Konak Belediyesi Dünya Tiyatrolar Günü’nde, tüm gün sürecek olan birbirinden güzel etkinliklerin yer aldığı program, 7’den 70’e tiyatroseverleri bir araya getirecek. İnsanlığın en eski sanatlarından tiyatronun değerini bir kez daha hatırlatmak için saat 12.00’de Kıbrıs Şehitleri Caddesi İsmail Sivri Heykeli’nin önünden yürüyüşe başlayacak renkli kortej, Gündoğdu Meydanı’na yürüyecek. İtalyan müzik, dans ve tiyatro grubu La Paranza Del Geco’nun eşlik edeceği kortejde, Konak Belediyesi’nde tiyatro kurslarına devam eden tüm oyuncular, Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyuncuları ve Konak Belediyesi sahnelerinde oyunlarını sergileyen tiyatro grupları farklı eğlenceli ve göz dolduran bir yürüyüş gerçekleştirecek.

12.30’da Gündoğdu Meydanı’nda Ulusal Tiyatro Bildirisi okunacak. Hemen ardından sahne alacak La Paranza Del Geco, kuzey İtalya’nın cıvıl cıvıl ruhunu İzmir’e taşıyacak. Alsancak’ta başlayan tiyatro rüzgarı, La Paranza Del Geco’nun muhteşem gösterisiyle 15.00’te Hatay semtindeki Cevat Şakir Kabaağaçlı Sokağı’nda ve ardından 18.00’de Güzelyalı Parkı’nda devam edecek.



Dünya Tiyatrolar Günü’nde tiyatronun tadına varmak isteyenler için iki tiyatro oyunu aynı anda sahnelenecek. Konak Belediyesi kültür merkezlerinde tiyatro kurlarına devam eden çocuk kursiyerlerin oynadığı ‘Atatürk Oratoryosu’ Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merkezi Nazım Hikmet Sahnesi’nde sergilenecek. Elif Dağdeviren’in eğitmenliğinde hazırlanan ve Cahit Külebi’nin eserinden uyarlanan oyun saat 20.00’de sahnelenecek. Yine aynı saatte Konak Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Alsancak Kültür ve Sanat Merkezi Benal Nevzat Sahnesi’nde tek kişilik gösteri ‘Edip Cansever: Ben Ruhi Bey Nasılım’ oyunu izleyicilerle buluşacak. Necmettin Amaç’ın yönetmenliğini üstlendiği oyun, Burak Özhan’ın yorumuyla sahne alacak.

Konak Belediyesi



27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Programı

12.00 Kortej

Başlangıç: Kıbrıs Şehitler Caddesi İsmail Sivri Heykeli Önü

Bitiş: Gündoğdu Meydanı

La Paranza Del Geco , Tiyatro Cocuk Ve Yetişkin Kursiyerlerimiz, Müjdat Gezem Sanat Merkezi, Ve Salon Verdiğimiz Tiyatro Gruplarının Kostümlü Katılımları İle.

12.30 Ulusal Tiyatro Bildirisinin Okunması

12.35 Dr. Hakan Tartan

Konak Belediye Başkanı

12.40 Gösteri

La Paranza Del Geco

15.00 Gösteri

La Paranza Del Geco

Cevat Şakir Kabaağaçlı Sokağı

18.00 Gösteri

La Paranza Del Geco

Güzelyalı Parkı

20.00 Konak Belediyesi Çocuk Kursiyerleri Gösterisi

Atatürk Oratoryosu

Eğitmen: Handan Dağdeviren

Güzelyalı Kültür Merkezi Nazım Hikmet Sahnesi

20.00 Tek Kişilik Gösteri

Edip Cansever: Ben Ruhi Bey Nasılım

Oynayan: Burak Özhan

Yönetmen: Necmettin Amaç