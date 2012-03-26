Tiyatro keyfi Konak’ta yaşanacak
Dünya Tiyatrolar Günü Konak’ta!
Konak Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’ne özel etkinlikler düzenliyor.Tiyatroya gönül veren herkesi kucaklayacak bir program düzenliyor. Bu etkinlikler İzmirlilere tiyatro zevkini yaşatacak gibi.
Konak Belediyesi Dünya Tiyatrolar Günü’nde, tüm gün sürecek olan birbirinden güzel etkinliklerin yer aldığı program, 7’den 70’e tiyatroseverleri bir araya getirecek. İnsanlığın en eski sanatlarından tiyatronun değerini bir kez daha hatırlatmak için saat 12.00’de Kıbrıs Şehitleri Caddesi İsmail Sivri Heykeli’nin önünden yürüyüşe başlayacak renkli kortej, Gündoğdu Meydanı’na yürüyecek. İtalyan müzik, dans ve tiyatro grubu La Paranza Del Geco’nun eşlik edeceği kortejde, Konak Belediyesi’nde tiyatro kurslarına devam eden tüm oyuncular, Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyuncuları ve Konak Belediyesi sahnelerinde oyunlarını sergileyen tiyatro grupları farklı eğlenceli ve göz dolduran bir yürüyüş gerçekleştirecek.
12.30’da Gündoğdu Meydanı’nda Ulusal Tiyatro Bildirisi okunacak. Hemen ardından sahne alacak La Paranza Del Geco, kuzey İtalya’nın cıvıl cıvıl ruhunu İzmir’e taşıyacak. Alsancak’ta başlayan tiyatro rüzgarı, La Paranza Del Geco’nun muhteşem gösterisiyle 15.00’te Hatay semtindeki Cevat Şakir Kabaağaçlı Sokağı’nda ve ardından 18.00’de Güzelyalı Parkı’nda devam edecek.
Dünya Tiyatrolar Günü’nde tiyatronun tadına varmak isteyenler için iki tiyatro oyunu aynı anda sahnelenecek. Konak Belediyesi kültür merkezlerinde tiyatro kurlarına devam eden çocuk kursiyerlerin oynadığı ‘Atatürk Oratoryosu’ Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merkezi Nazım Hikmet Sahnesi’nde sergilenecek. Elif Dağdeviren’in eğitmenliğinde hazırlanan ve Cahit Külebi’nin eserinden uyarlanan oyun saat 20.00’de sahnelenecek. Yine aynı saatte Konak Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Alsancak Kültür ve Sanat Merkezi Benal Nevzat Sahnesi’nde tek kişilik gösteri ‘Edip Cansever: Ben Ruhi Bey Nasılım’ oyunu izleyicilerle buluşacak. Necmettin Amaç’ın yönetmenliğini üstlendiği oyun, Burak Özhan’ın yorumuyla sahne alacak.
Konak Belediyesi
27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Programı
12.00 Kortej
Başlangıç: Kıbrıs Şehitler Caddesi İsmail Sivri Heykeli Önü
Bitiş: Gündoğdu Meydanı
La Paranza Del Geco , Tiyatro Cocuk Ve Yetişkin Kursiyerlerimiz, Müjdat Gezem Sanat Merkezi, Ve Salon Verdiğimiz Tiyatro Gruplarının Kostümlü Katılımları İle.
12.30 Ulusal Tiyatro Bildirisinin Okunması
12.35 Dr. Hakan Tartan
Konak Belediye Başkanı
12.40 Gösteri
La Paranza Del Geco
15.00 Gösteri
La Paranza Del Geco
Cevat Şakir Kabaağaçlı Sokağı
18.00 Gösteri
La Paranza Del Geco
Güzelyalı Parkı
20.00 Konak Belediyesi Çocuk Kursiyerleri Gösterisi
Atatürk Oratoryosu
Eğitmen: Handan Dağdeviren
Güzelyalı Kültür Merkezi Nazım Hikmet Sahnesi
20.00 Tek Kişilik Gösteri
Edip Cansever: Ben Ruhi Bey Nasılım
Oynayan: Burak Özhan
Yönetmen: Necmettin Amaç
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