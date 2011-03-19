Tiyatro Günü’nde Ücretsiz Oyunlar

“27 Mart Dünya Tiyatro Günü”nde devlet tiyatroları 26 değişik sahnede 26 değişik oyunu ücretsiz olarak sergileyecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, bu yıl kutlanacak olan “Dünya Tiyatro Günü” nedeniyle 27 Mart 2011 Pazar günü temsil edilecek 26 değişik oyunu ücretsiz olarak sahneleyecek. Sanatseverler, ücretsiz biletlerini 14 Mart tarihinden itibaren Devlet Tiyatroları gişelerinden ya da ilgili müdürlüklerden temin edebilecek.

Oyun Programı

Ankara Devlet Tiyatrosu: Büyük Tiyatro’da, Ali Berktay’ın yazdığı Ayşe Emel Mesci’nin yönettiği “KERBELA”; Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde, Larry Gelbart ve Bert Shevelove’un yazdığı, Haldun Dormen’in dilimize çevirdiği, Celal Kadri Kınoğlu’nun yönettiği “DÜN GECE YOLDA GİDERKEN ÇOK KOMİK BİR ŞEY OLDU”; Şinasi Sahnesi’nde, Jeanne Beckwith’ın yazdığı, Esra Ege’nin dilimize çevirdiği, Aclan Büyüktürkoğlu’nun yönettiği “BİR SAVAŞ HİKAYESİ”; Küçük Tiyatro’da, Refik Erduran’ın yazdığı, Tansu Aytar’ın yönettiği “KAHRAMANLAR ÖLDÜ MÜ?”; Akün Sahnesi’nde, Nikolay Vasiliyeviç Gogol’un yazdığı, Coşkun Tunçtan’ın dilimize çevirdiği, Sylvie Luneau ve Roger Coggio’nun oyunlaştırdığı, Cem Emüler’in yönettiği “BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ”; Altındağ Tiyatrosu’nda, Yıldırım Keskin’in yazdığı, Ali Hürol’un yönettiği “İÇLERİNDEN HANGİSİ”; Stüdyo Sahnesi’nde, Sevim Burak’ın yazdığı, İskender Altın’ın yönettiği “İŞTE BAŞ İŞTE GÖVDE İŞTE KANATLAR”

İstanbul Devlet Tiyatrosu: Cevahir Salon 1’de: William Wharton’un yazdığı, Serkan Erdemli’nin dilimize çevirdiği,Atilla Şendil’in yönettiği “BIRDY”; Cevahir Salon 2’de; Robin Hawdon’un yazdığı, Özcan Özer’in dilimize çevirdiği, Mutlu Güney’in yönettiği “KARANLIK İŞLER”; Üsküdar Stüdyo Sahne’de; Carles Battle’nin yazdığı, Zerrin Yanıkkaya’nın dilimize çevirdiği, Mehmet Birkiye’nin yönettiği “BAŞTAN ÇIKARMA”; Küçük Salon’nda; Behiç Ak’ın yazdığı, Serpil Tamur’un yönettiği “İKİ ÇARPI İKİ”; Küçük Çekmece D.T’de ; Aziz Nesin’in yazdığı, Yücel Erten’in uyarladığı ve yönettiği “NE DERSİN AZİZİM”; Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi Feridun Karakaya Sahnesi’nde: Mahmut Gökgöz’ün yazdığı ve yönettiği “PİR SULTAN ABDAL”; Tekirdağ’a yapacağı turne’de Kubilay Tuncer’in yazdığı ve yönettiği çocuk oyunu “HERKES SİHİRBAZ OLACAK”

İzmir Devlet Tiyatrosu: Konak Sahnesi’nde: Orhan Asena’nın yazdığı, Mehmet Ege’nin yönettiği “ŞİLİ’DE AV”; Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi’nde Dejan Dukovski’nin yazdığı, Bige Emin ve Yıldıray Şahinler’in dilimize çevirdiği Gürol Tonbul’un yönettiği “BARUT FIÇISI”; Konak Melek Ökte Sahnesi’nde; Aldo Nicolai’nin yazdığı, Muhuttin Yılmaz’ın dilimize çevirdiği, Bülent Arı’nın yönettiği “KADIN İLE MEMUR”

Bursa Devlet Tiyatrosu: AVP Sahnesi’nde Adem Atar’ın yazdığı Zeki Gürdal Karaoğlu’nun yönettiği “ÖZGÜRLÜK OYUNU”

Trabzon Devlet Tiyatrosu: Atapark Haluk Ongan Sahnesi’nde William Shakespeare’nin yazdığı, Berna Moran’ın dilimize çevirdiği, Barış Erdenk’in yönettiği “III. RİCHARD” ;Ordu Kültür Sanat Merkezi’ne yapacağı turne’de; Tankerd Dorst’un yazdığı, Sema Engin’in dilimize çevirdiği, Yurdaer Okur’un yönettiği “BEN FEUERBACH”

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu: Orhan Asena Sahnesi’nde Craig Wright’ın yazdığı, Özden Gököz’ün dilimize çevirdiği, Harun Özer’in yönettiği “GÖRÜNMEYEN”

Antalya Devlet Tiyatrosu: Haşim İşcan Kültür Merkezi Sahnesi’nde Tennessee Willians’ın yazdığı,Can Yücel’in dilimize çevirdiği, Barış Eren’in yönettiği “SIRÇA KÜMES”

Erzurum Devlet Tiyatrosu: Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde Vasıf Öngören’in yazdığı, M. Doğan Yağcı’nın yönettiği “ASİYE NASIL KURTULUR”

Konya Devlet Tiyatrosu: Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde Cem Günen’in yazdığı, BTomris Çetinel’in yönettiği “SUSKUNLAR KAPISI”

Sivas Devlet Tiyatrosu: Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi’nde Orhan Kemal’in yazdığı, Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği “BEKÇİ MURTAZA”

Van Devlet Tiyatrosu: Kültür Merkezi Sahnesi’nde Roland Topor’un yazdığı, Esen Özman’ın çevirdiği, Yunus Emre Bozdoğan’ın yönettiği “MASANIN ALTINDA”