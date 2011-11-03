Tiyatro Gazetesi yeniden raflarda!

Türk tiyatrosundaki samimiyet ve gerçeklik sorunlarını ele alan Tiyatro Gazetesi, kasım sayısı ile raflardaki yerini aldı. Gazete, incelediği tiyatro alanları ve hazırladığı dosya konuları ile tiyatro seyircisi için vazgeçilmez bir kaynak niteliğinde.

Nazif Uslu yönetiminde, Su Gösteri Sanatları tarafından ilk sayısı dört yıl önce çıkarılan Tiyatro Gazetesi, yayınına verdiği uzun bir aradan sonra kasım sayısı ile tekrar yayın hayatına başladı. Yeni bir ekip ile yayına hazırlanan gazete, düşük fiyatı ve hoş tasarımı ile raflarda okuyucunun dikkatini çekeceğe benziyor.

Gazetenin kasım sayısında, Ferhan Şensoy, Tamer Levent ve Ataol Berhamoğlu gibi tanınmış ustalarının tiyatroya dair yazdıkları köşe yazıları bulunmakta. Aynı zamanda Şirin Öten’nin “III. Richard’ın Ardından” yazısı, Danış. Ped. Mehmet Ümit Görgülü’nün, çocuk tiyatrosu alanında bir temel kaynak niteliğinde olan “Çocuk Tiyatrosu ve Pedagoloji” üzerine kaleme aldığı yazısı, Nurhan Uslu’nun Çocuk Tiyatrosu’nda Sosyal Sorumluluk Projesi ile ilgili yazısı, Gülşah Özdemir’ in Üç Göz Bir Oyun bölümüyle, Büyükşehir Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ayşenil Şanlıoğlu röportajı, E.Baran Şahin’in “Orhan Kemal ve Tiyatro” adlı araştırma dosyası, ayrıca Melis Çınar’ın gerçekleştirdiği Altan Gördüm söyleşisi, Ferhun Yılmaz’ın Dünyanın Bütün Oğulları adlı yazısı ve Mert Güçkıran’ın Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları’nı anlattığı yazısı bulunmakta.