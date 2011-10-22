Tiyatro Artı darbe günlerine dönüyor!

Tiyatro Artı, yeni sezona yeni bir oyunla başlıyor ve 12 Eylül darbe günlerine geri dönüyor. “Ölüm ve Kız” darbe döneminin taraflarını karşı karşıya getiriyor.

Darbe günlerinde sayısız işkence, sayısız tutuklama ve sayısız yasa dışı infaz gerçekleşti. Tutuklamalar, işkenceler, gözaltılar yıllarca belleklerden silinmedi ve acılarını günümüze kadar getirdi. Tiyatro Artı, şimdi acıların üstüne gidiyor. Ariel Dorfman’ın eşsiz eseri “Ölüm ve Kız”dan yola çıkarak, oyunu yeniden kurguluyor ve Türkiye gerçeklerine uyarlıyor. Uyarlamasını ve yönetimini Ufuk Tan Altunkaya’nın yaptığı oyunda başlıca rolleri Başak Şamlıoğlu, Murat Baykan ve Utku Kara paylaşıyor.

Harbiye’de çağdaş gösteri alanında önemli sahnelerden birine dönüşen Mekan Artı’da sezon boyunca sahnelenecek oyun 25 Ekim ve 5,12,21,26 Kasım tarihlerinde seyirci karşısında olacak.

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