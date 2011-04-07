Tiyatro Alkış’tan Oyuncaklar

Oktay Şenol’un yazıp yönettiği 2 perdelik müzikal çocuk oyunu Oyuncaklar, Akatlar Kültür Merkezi’nde minik seyircileriyle buluşuyor.

10 Nisan Pazar günü saat 13:00’de sahnelenecek olan oyunun biletleri 0212 351 93 84 numaralı telefondan ya da Biletix’ten temin edilebilir.

Oyunun Konusu

Küçücük tozlu bir rafa koskoca bir dünya sığar mı? Peki, hiç unutamadığınız bir oyuncağınız var mı?

Bu oyundan çıktığınız zaman çocuklarınız artık oyuncaklarına farklı bir gözle bakacaklar. Bozuk oyuncaklar rafına atılmış, unutulmuş oynanmayan oyuncakların hayatı bir uğur böceğinin gelmesiyle değişir. Çünkü bu noktalı böcek tamir etmeyi biliyordur. Ama bu arada yaz mevsimi de bitmek üzeredir. Uğur böceği doğaya mı dönecek yoksa kalıp arkadaşlarını tamir mi edecek?

Müzikleri, kostümleri ve dekorlarıyla tam bir tiyatro şöleni olan bu oyunu kaçırmayın!

www.tiyatroalkis.com