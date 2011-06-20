Tiyatro Alkış’tan Çocuklara Hediye!
Tiyatro Alkış'tan çocuklara indirimli biletler
Tiyatro Alkış sezonu kapatmadan önce çocuklara eğlenceli 4 oyun daha sunuyor.
Gösterimi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan oyunların bilet fiyatları yüzde 50 indirimli olarak satışa sunuluyor. Üstelik çocuklara müzikal oyunun müzik CD’si hediye!
Oyun Programı
25 Haziran Cumartesi Saat 11:00 OYUNCAKLAR ( müzikal )
25 Haziran Cumartesi Saat 13:00 TARZAN YAĞMUR ORMANLARI ( müzikal )
26 Haziran Pazar Saat 11:00 SEVİMLİ PERİLER ( müzikal )
26 Haziran Pazar Saat 13:00 SEVİMLİ DİNOZOR
Bilet Satış Noktaları
Kozyatağı Kültür Merkezi Gişe Tel : 0216 658 0015
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