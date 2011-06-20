MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Etkinlikler Haberleri Tiyatro Alkış’tan Çocuklara Hediye!
GeriEtkinlikler Tiyatro Alkış’tan Çocuklara Hediye!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Etkinlikler
Son Güncelleme:

Tiyatro Alkış’tan Çocuklara Hediye!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tiyatro Alkış’tan Çocuklara Hediye!
Abone Olgoogle-news

Tiyatro Alkış'tan çocuklara indirimli biletler

Tiyatro Alkış sezonu kapatmadan önce çocuklara eğlenceli 4 oyun daha sunuyor.

Gösterimi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan oyunların bilet fiyatları yüzde 50 indirimli olarak satışa sunuluyor. Üstelik çocuklara müzikal oyunun müzik CD’si hediye!

Oyun Programı

25 Haziran Cumartesi Saat 11:00 OYUNCAKLAR ( müzikal )

25 Haziran Cumartesi Saat 13:00 TARZAN YAĞMUR ORMANLARI ( müzikal )

26 Haziran Pazar Saat 11:00 SEVİMLİ PERİLER ( müzikal )

26 Haziran Pazar Saat 13:00 SEVİMLİ DİNOZOR

Bilet Satış Noktaları

Kozyatağı Kültür Merkezi Gişe Tel : 0216 658 0015

www.tiyatroalkis.com

www.mybilet.com

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle