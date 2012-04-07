Efsane gemi 100. yılını vizyonda kutlayacak. 1997 yılında çekilen Titanic, 3 boyutlu olarak geri dönüyor. James Cameron, Titanic'in 3 boyuta dönüştürüleceği müjdesini aylar önce vermişti şimdi ise sinemalarda!

Filmin konusu

1996 yılında Brock Lovett ve grubu RMS Titanic'in enkazında okyanusun kalbi adı verilen bir kolye ararlar. Kolyeyi aramak için kolyenin sahibi kızın odasına annesinin ve sevgilisinin odasına bakarlar. Sonunda kırılmış kapıların arkasında yeşil bir kasa bulurlar. Bir kanalda canlı yayınla kasayı açarlar ama kasanın içinden sadece para ve bir çanta çıkar. Televizyonu izleyenler arasında Rose Calvert de vardır. Rose Calvert "okyanusun kalbi"nin sahibidir. Brock Lovett kadının yardımcı olabileceğini düşünerek bu yaşlı kadını araştırma yaptıkları sonar gemisine davet eder. Israrlar sonunda Rose Calvert 84 yıl öncesini torununa ve ekibe anlatır. O zamanlar Rose DeWitt Bukater Caledon Hockley ile evlenmek üzere Amerika'ya gitmektedir. Ne var ki Rose Cal'i sevmiyordur. Ama onunla evlenmeye karşı çıksa da annesi tarafından bu başkaldırış bastırılmıştır. Rose yine de evlenmeye dayanamamış ve gemiden atlayıp intihar etmek istemiştir. Jack Dawson, Amerikalı parasız bir ressamdır. Birçok ülke gezmiş, tanesi 1 cent'ten tablolar satarak para kazanmaya çalışmaktadır. Liverpool limanına yakın bir poker evinde arkadaşı Fabrizio ile şanslı bir el sayesinde Titanic'e iki adet üçüncü sınıf bilet kazanmıştır. Daha sonra Rose ile birbirlerine aşık olurlar fakat Jack Titanic'den kurtulamayıp ölecektir.

TİTANİC 3D FİLM FRAGMANI

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