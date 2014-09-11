Tissue World İstanbul 2014 Konferansı

UBM tarafından, İstanbul’da İlk Kez 25-26 Eylül tarihlerinde WOW Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Tissue World 2014 Konferansı, temizlik kağıdı sektörünün en önemli uzmanlarını ve profesyonellerini biraraya getirecek.

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek Tissue World Istanbul’un konuşmacıları arasında Magdalen College, Oxford Üniversitesi’nden Andrea Boltho, Hayat Kimya Temizlik Kağıdı Pazarlama Direktörü Eda Tuncel Dereli, İpek Kağıt Uluslararası Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Didem Korkut, Voith Paper Avrupa-Orta Doğu-Afrika Temizlik Kağıdı Satış Başkan Yardımcısı Marcus Schwier, Aktül Kağıt Genel Müdürü Erkan Tirnavali, Kadir Has Üniversitesi’nden Prof. Soli Özel ve alanında uzman, sektör açısından son derece faydalı bilgilerini paylaşacak olan seçkin konuşmacılar yer alacak.

Konferans programını ekonomi, tarih, pazar, yönetim ve teknik konularında uzman konuşmacılardan oluşturan Tissue World, böylelikle firmaların operasyonlarını geliştirmelerine ve karlılıklarını artırmalarına yardımcı olacak fikirleri de katılımcılara sunacak.

Tissue World İstanbul 2014, yeni iş bağlantılarının kurulacağı ve Doğu Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Orta Doğu’dan BDT ve Rusya’ya kadar olan bölgedeki temizlik kağıdı üretimi ve dağıtımı ile ilgili yerel ve uluslararası konuların irdeleneceği 2 günlük bir zirve olacak.

