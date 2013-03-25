Tiryakilerin alanı daralıyor

Sağlık Bakanlığı, sigarayla mücadele etmeye devam ediyor. Hastaların durumuyla da yakından ilgilenen bakanlık, tiryakilerin alanını daha da daraltmaya hazırlanıyor.



Habertürk’ün haberine göre, kapalı alanlarda sigara yasağının ardından çocuk parklarında sigara içmeye de yasak geliyor. Kapalı alanlarda sigara içilmesine izin veren işletmelere hapis cezası ve kapatma da yolda.

Dünyada sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle her yıl 6 milyon, Türkiye'de ise 100 bin kişi hayatını kaybediyor. İşte bu ölümlerin önüne geçmek için 2007'de "Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı" başlatıldı. Kapalı alanlarda sigara yasağı ise 2009 yılından bu yana uygulanıyor. Yapılan denetimler çercevesinde 31 milyon 970 bin 772 lira para cezası kesilirken, 5 milyon 70 bin 674 işletmede denetim yapıldı.

