Tırnak kırılmasını önlemek için ne yapılabilir?

Tırnaklarınıza gereken önemi vermeniz oldukça önemlidir. Birçok farklı nedenden dolayı tırnak problemleri meydana gelebilir. Tırnaklarınızın durumu sağlığınız hakkında çok şey söylüyor olabilir. Çabuk kırılan tırnaklar yaygın bir tırnak problemidir. Kırılan tırnaklar yetersiz beslenmeye bağlı vitamin eksikliği sebebiyle oluşur. Tırnak kırılmalarını önlemek için, kalsiyum ve vitamin takviyesi yapmanız faydalı olacaktır.

TIRNAK KIRILMASININ SEBEBLERİ NELERDİR?

En sık vitamin eksikliğinden dolayı tırnak kırılması yaşanır.

Biotin (B7 vitamini-H vitamini),demir eksikliği,kalsiyum,magnezyum ve çinko eksikliğinde tırnaklar güçsüzleşir.

Ayrıca hipotiroidi,hipertiroidi,kronik kalp-akciğer hastalıkları,tırnak mantarı, enfeksiyon hastalıkları,tırnağa kadar yayılan sedef hastalığı da tırnak kırımmasına neden olur.

TIRNAK KIRILMASINI ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

Tırnak ürünleri konusunda dikkatli olun.

Bulaşıkları yıkarken her zaman bulaşık eldiveni giyinin.

Sürekli oje kullanımı tırnağın havasız kalmasına sebep olduğu için tırnak kırılmasına sebep olabilir.

Tırnaklarınızı kısa kesilmiş tutun.

Tırnaklarınızı ve tırnak etlerinizi nemli tutmaya özen gösterin.

Tırnaklarınızın yanlarını törpülemeyin.

Takma tırnaklardan uzak durun.

Tırnaklarınızı alet gibi kullanmayın.

Tırnak bakımınızı düzenli olarak yapın ve tırnaklarınızı nemlendirin.

Tırnaklarınızın güçlenebilmesi için protein tüketiminize özen gösterin.

Bol su içerek tırnak sağlığınıza katkıda bulunun.

KIRILGAN TIRNAKLARI GÜÇLENDİRMEK İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER

Tırnaklarınıza kimyasal yöntemler ile bakım yapmak yerine evde doğal malzemeleri kullanarak sağlıklı hale getirebilirsiniz.

Limon suyu ile bakım: Uyumadan önce pamuk yardımıyla tırnaklarınıza uygulayın. Sabaha kadar tırnaklarınızda bekletin.

Zeytinyağıile bakım: Pamuk yardımıyla tırnaklarınıza uygulayın. Sabaha kadar tırnaklarınızda bekletin. Haftada 4 kez tekrarlayın.

