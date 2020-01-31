Tırnak batmasının evde tedavisi mümkün mü?

Tırnak batması için evde neler yapılabilir?

Batık tırnak tedavisi kolay değildir. Tırnak batmasının tedavisi evde ya da maniküristler tarafından yapılmamalıdır. Tırnak batması konusunda Uzman olan doktorlar tarafından yapılması daha doğru olacaktır. Maniküristler tarafından kuaförlerde zorlanarak çıkarılmaya çalışılan batık tırnak enfeksiyon eklenmesi ile çok komplike bir hal alabilir.

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Tırnak batması iltihaplanıp enfeksiyon oluşturursa ne yapmak gerekir?

Bölgenin baskıdan kurtulmasını sağlamak ve doktorunuzun vereceği ilaç tedavisi tırnak batması iltihabının tamamen geçmesinde yeterli olacaktır.

Tırnak batması tedavisi tedavi kalıcı mıdır? Tekrarlama ihtimali var mıdır?

Tırnak batması tedavisi özel bir cerrahi uygulamadır. Bu tedaviyi bilen bir hekim tarafından uygulanmalıdır. Doktorunuz tarafından uygulanan tedavi sonrasında tırnak batması tamamen iyileşecektir. Ancak daha sonrasında uygulanması muhtemel hatalar veya genetik yatkınlık sebebi ile tekrar etmemesi konusunda kesin bilgi verilemez.

Tırnak batması kremle tedavi edilir mi?

Krem uygulanan tırnak kenarlarında cilt tahammülü azalacağından batma ihtimalini artırabilir. Bu nedenle bir uzmana danışmanızı ve batık tırnak aşamasına göre tedavi uygulanmasını öneriyoruz.

El Tırnaklarında da Tırnak Batması Olur mu?

Ayak bölgesinde sık karşılaşmamıza rağmen elde de tırnaklarında da batık gelişmesi mümkündür.

Tırnak batması tedavisi Ağrılı bir işlem midir?

Tırnak batması tedavisi acısız bir işlemdir. İleri düzey tırnak batması veya tel uygulaması yapılmasına rağmen cevap alınamamış hastalarda uygulanan tırnak yatağı revizyonu işlemi sırasında da lokal anestezi uygulanmaktadır. Böylelikle herhangi bir acı ağrı hissedilmez. İşlem sonrasında hasta ağrısız acısız bir şekilde batık kısımda çıkarıldığı için geldiğinden çok daha rahatlamış bir şekilde normal hayatına dönebilir.