Tırnak bakımında yeni trend: Susuz manikür

Kişisel bakım ürünleriyle tanınan marka Solenne, el ve tırnak bakımında yeni bir trend olan susuz manikür uygulamasını kullanıcılarla tanıştırıyor.

Kişisel bakım üzerine ürünler üreten kozmetik sektörünün tanınmış markalarından Solenne, kişiye özel ve hijyenik manikür uygulamasını kullanıcılarla ‘Yaza Merhaba Şenliği’nde buluşturuyor.

Ünlü bloggerların ve medya sektörünün önde gelen tanınmış isimlerinin de katılacağı ‘Solenne Yaza Merhaba Etkinliği’ 22 Haziran 2014 Pazar günü Saat: 13.00 – 16.00 arasında Bakırköy SSM Kuaför’de gerçekleştirilecek. Etkinlikte kullanıcılar Solenne markasının diğer ürünleriyle tanışacaklar ve susuz manikür uygulamasıyla ilgili merak ettiklerini öğrenme fırsatı bulacaklar.

Tarih-saat: 22 Haziran 20114 / 13.00 – 16.00

Yer: Bakırköy SSM Kuaför

Adres: Zuhuratbaba Mh. Yavuzevler Mektep Sokak No: 11 Bakırköy

