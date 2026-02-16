Tıptaki büyük devrim: Yaşlanmayı gerçekten durdurabilirsiniz! Dünyanın en iyi uzun yaşam bilimcileri bile bunları yapıyor

Haberin Devamı

HÜCRESEL İLTİHAPLA MÜCADELE: IL-11 VE GLP-1 DEVRİMİ

Yaşlandıkça hücrelerimiz hasar biriktirir ve çevrelerine ‘iltihaplı kimyasallar’ sızdırmaya başlar. Bu durum kanser, demans ve kalp hastalıklarının ana tetikleyicisidir.

Bilim insanları, yaşlandıkça vücutta artan ve kronik iltihaba neden olan IL-11 molekülünü keşfettiler. 2024 yılında Nature dergisinde yayınlanan bir çalışma, bu molekülü bloke eden bir ilacın farelerin ömrünü %25 oranında uzattığını gösterdi. Google’ın sahibi olduğu Calico Life Sciences, bu ilacın geliştirme haklarını şimdiden satın aldı.

Başlangıçta diyabet için üretilen bu ilaçların, kilo kaybından bağımsız olarak kalp krizi ve felç riskini %20 azalttığı saptandı. Profesör Stephen Austad, bu ilaçların potansiyeli sayesinde 150 yaşına kadar yaşayacak ilk insanın şu an hayatta olduğuna inanıyor.

Haberin Devamı

UZMANLARIN KENDİ RUTİNLERİ: HANGİ İLAÇ VE TAKVİYELERİ KULLANIYORLAR?

Prof. Matt Kaeberlein (Washington Üniversitesi)

Kaeberlein, hastalıkların ortaya çıkmasını beklemek yerine ‘proaktif’ bir yaklaşım sergiliyor:

Rapamisin: Organ nakli reddini önlemek için kullanılan bu ilacın, hayvanlarda yaşlanmayı yavaşlattığı kanıtlanmıştır. Kaeberlein, haftada 8 mg alarak bağışıklık sistemini genç tutmayı hedefliyor.

Prof. Matt Kaeberlein

Düşük doz lityum: Beyin sağlığı için her gün 5 mg lityum orotat alıyor. Araştırmalar, içme suyunda doğal lityum oranı yüksek olan bölgelerde demans ve depresyon oranlarının çok daha düşük olduğunu gösteriyor.

NAD Takviyeleri hakkındaki gerçek: Sosyal medyada popüler olan pahalı NAD (NR veya NMN) takviyelerinin abartıldığını, bilimsel verilerin yetersiz olduğunu söylüyor. Bunun yerine çok daha ucuz olan B3 vitamininin benzer etkiyi yaratabileceğini belirtiyor.

Prof. Nir Barzilai (Albert Einstein Tıp Koleji)

Yüz yaşını aşan kişileri inceleyen Barzilai, genetiğin önemli olduğunu ancak biyolojinin etkilenebileceğini savunuyor:

Haberin Devamı

Metformin: Yaşlanmayı geciktirici (geroterapötik) etkisi için her gün 1.500 mg alıyor. Maymunlar üzerinde yapılan çalışmalar, bu ilacın biyolojik yaşı 8 yıl geriletebildiğini gösterdi.

Otofaji (Hücre Temizliği): Sadece 12:00 ile 20:00 saatleri arasında yemek yiyerek vücuduna hasarlı hücreleri geri dönüştürmesi için zaman tanıyor.

ÖLÇEMEDİĞİN ŞEYİ DEĞİŞTİREMEZSİN

Prof. Andrea Maier, uzun yaşamın "kişisel biyolojiyi test etmekle" başladığını vurguluyor:

Kritik testler: Sadece standart kan tahlilleri değil; kemik kütlesi için DEXA taramaları, bağırsak mikrobiyomu analizleri ve biyolojik yaşı gösteren epigenetik testler yaptırılmalı.

Kas gücü ve adım sayısı: Kas kaybı (sarkopeni) erken ölüm riskini artırır. Maier, haftada en az iki kez ağırlık antrenmanı ve günlük minimum 8.000 adım kuralını uyguluyor, "Eğer adım sayınız düşükse, her reklam arasında 50 adım atın" diyor.

Haberin Devamı

Çift görevli eğitim (Dual-Task): Beynin hem düşünme hem hareket etme yeteneğini korumak için yürürken kafadan hesaplama yapmak gibi egzersizler öneriyor.

BESLENME VE KALORİ KISITLAMASI

Prof. Luigi Fontana, uzun ömür üzerine yaptığı insan deneyleriyle tanınıyor. Kalori alımını %12 oranında azaltmanın (örneğin 2.000 kaloriden 1.760’a düşürmek) iki yıl içinde vücudu biyolojik olarak gençleştirdiğini, tansiyonu ve iltihabı düşürdüğünü kanıtladı.

Fontana, metabolizmanın en verimli olduğu öğle yemeği öncesinde daha fazla yemek yiyor ve yatmadan 5 saat önce yemeyi kesiyor.

Prof. Luigi Fontana

SONUÇ: 10 İLA 15 YIL KAZANMAK ELİNİZDE

Haberin Devamı

Tüm bu uzmanlar bir konuda hemfikir: Henüz bir ‘mucize hap’ yok ancak bilimsel veriler ışığında yapılacak yaşam tarzı değişiklikleri (egzersiz, uyku, doğru beslenme ve proaktif sağlık kontrolleri) ile hastalıksız, sağlıklı ömrünüze 10 ila 15 yıl eklemeniz mümkün.

BİLİM İNSANLARININ ALTIN LİSTESİ

D Vitamini: Yaşlılıkta düşme ve enfeksiyon riskini azaltmak için takviye (günlük 2.000 IU civarı).

Kavrama gücü: Kettlebell veya ağırlık taşıyarak kavrama gücünü artırmak (uzun ömrün en iyi göstergelerinden biri).

Fermente gıdalar: Mikrobiyom sağlığı için her gün yoğurt, kefir veya turşu yemek.

Erken teşhis: Hastalık belirti vermeden düzenli check-up yaptırmak.

Haberin Devamı

Daily Mail'in 'The blueprint for a longer life, looking younger and reducing your biological age, by world's top longevity scientists who reveal drugs, cheap supplements, tests and strategies they're using themselves' başlıklı haberinden derlenmiştir.