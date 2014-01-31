Bu hafta sonu çocuğunuz ile birlikte hem keyifli vakit geçirmek hem de eski zamanlara doğru nostaljik bir yolculuk yapmak ister misiniz? O zaman rotanızı Rahmi Koç Müzesi'ne doğru çevirin ve Tipo Baskı Atölyesi'ni keşfe hazırlanın.

Promat Matbaası, 2011 Eylül’ünde ülkemizin ilk matbaa müzesini oluşturacak bir projeyi, “Tipo Baskı Atölyesi”ni hayata geçirdi. Tipo Baskı Atölyesi, Rahmi M. Koç Müzesi içerisinde hazırlanan özel bir bölümde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Müze içerisinde, ofset öncesi tipik bir tipo matbaası kuran Promat, 1950’lerin, ‘60’ların basım dünyasını yansıtan, “yaşayan bir müze” canlandırdı. Eski matbaa ustaları, burada, kurşun harflerle dizgi, baskı, kesim, ciltleme gibi süreçleri, ziyaretçilerle uygulamalı olarak gerçekleştiriyor. Atölye, basım dünyamızın değerli emektarları olarak tarihteki yerini alan el pedalları, hurufat kasaları, kliﬂeler, brillant, matbaa mürekkepleri, Aybakar, garnitür, kompas, inisyal, pilyaj, perforaj ve numaratör gibi objelerin yanında, matbaacılık tarihi üzerine çeşitli yazılı dokümanları da içeriyor.



Bu nostaljik Matbaa Atölyesi Türkiye’de bu alanda gerçekleştirilmiş çalışmaların ilki olma özelliğini taşıyor ve ziyaretçilerini 1950 ve 1960’lı yılların basım tekniklerini yansıtırken ziyaretçilerini kurşun harfler devrinde yolculuğa çıkarıyor.

Tipo Baskı Atölyesi, yeni nesillerin, teknolojiyle birlikte gelişen baskı sektörümüzün geldiği noktayı daha iyi anlamasına da olanak tanıyor.

Atölye’de, bu proje için özel olarak hazırlanmış olan, “Yazı, Kâğıt ve Matbaanın Tarihsel Serüveni” isimli belgesel filmin gösterimi yapılıyor ve aynı isimdeki kitap, geliri Müze’ye aktarılmak üzere satışa sunuluyor.

Adres:

Rahmi M. Koç Müzesi Hasköy Cad. No: 5 Hasköy- İstanbul

Tel: (0)212 369 66 00