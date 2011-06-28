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Tipeez'den Fotoğraf Yarışması!

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Tipeez'den Fotoğraf Yarışması!
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Tipeez'in yaz eğlenceleri tüm hızıyla devam ediyor!

Yaz tatili çocukların yeni hobiler edinmesi için harika bir zamandır! Peki, yaz tatilinde çocuğunuzun fotoğraf yeteneğinizi geliştirmesini ister misiniz?

Çocuk ve gençlerin hem öğrenip hem de eğlendiği sohbet, eğlence ve oyun portalı Tipeez’de çok eğlenceli bir fotoğraf yarışması başlıyor. Yarışmanın konusu "yaz", ödülü ise Photoworld Fotoğraf Eğitimi. 12-16 yaş grubu için düzenlenen bu yarışmaya 3 şehrimizden katılım mümkün. İstanbul, Bursa, Denizli.

İstanbul Photoworld 

1. Dönem: 18 Temmuz-1 Ağustos.
2. Dönem: 8-22 Ağustos
Pazartesi, Çarşamba ya da Cuma günü 2'şer saat

Denizli PhotoWorld

Program 1 : 19 Temmuz - 04 Ağustos 2011
Salı - Perşembe günleri 2'şer saat
Program 2 : 16 Ağustos - 01 Eylül 2011
Salı-Perşembe günleri 2 şer saat

Bursa PhotoWorld

1.Dönem Temmuz : 4 Temmuz-21 Temmuz 2011 T
Pazartesi ve Perşembe günleri 2'şer saat
2.Dönem Ağustos : 8 Ağustos-25 Ağustos 2011
Pazartesi ve Perşembe günleri 2'şer saat

1. Dönem için son katılım tarihi 11 Temmuz
2. Dönem için son katılım tarihi: 1 Ağustos

Çocuğunuz "yaz" konulu yaratıcı bir fotoğraf çekip, Tipeez forumlarda yarışmaya özel açılan konuya bu fotoğrafı yükleyecek ve yarışmacı olmaya hak kazanacak.

Yarışma ile ilgili daha detaylı bilgi almak için www.tipeez.com adresine tıklayın! 

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