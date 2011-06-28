Tipeez'den Fotoğraf Yarışması!

Yaz tatili çocukların yeni hobiler edinmesi için harika bir zamandır! Peki, yaz tatilinde çocuğunuzun fotoğraf yeteneğinizi geliştirmesini ister misiniz?

Çocuk ve gençlerin hem öğrenip hem de eğlendiği sohbet, eğlence ve oyun portalı Tipeez’de çok eğlenceli bir fotoğraf yarışması başlıyor. Yarışmanın konusu "yaz", ödülü ise Photoworld Fotoğraf Eğitimi. 12-16 yaş grubu için düzenlenen bu yarışmaya 3 şehrimizden katılım mümkün. İstanbul, Bursa, Denizli.

İstanbul Photoworld

1. Dönem: 18 Temmuz-1 Ağustos.

2. Dönem: 8-22 Ağustos

Pazartesi, Çarşamba ya da Cuma günü 2'şer saat

Denizli PhotoWorld



Program 1 : 19 Temmuz - 04 Ağustos 2011

Salı - Perşembe günleri 2'şer saat

Program 2 : 16 Ağustos - 01 Eylül 2011

Salı-Perşembe günleri 2 şer saat

Bursa PhotoWorld

1.Dönem Temmuz : 4 Temmuz-21 Temmuz 2011 T

Pazartesi ve Perşembe günleri 2'şer saat

2.Dönem Ağustos : 8 Ağustos-25 Ağustos 2011

Pazartesi ve Perşembe günleri 2'şer saat

1. Dönem için son katılım tarihi 11 Temmuz

2. Dönem için son katılım tarihi: 1 Ağustos

Çocuğunuz "yaz" konulu yaratıcı bir fotoğraf çekip, Tipeez forumlarda yarışmaya özel açılan konuya bu fotoğrafı yükleyecek ve yarışmacı olmaya hak kazanacak.

Yarışma ile ilgili daha detaylı bilgi almak için www.tipeez.com adresine tıklayın!