Tipeez’den Görkemli Parti

Türkiye’nin çocuklar tarafından sevilen ve beğenilen çocuk ve gençlik sitesi www.tipeez.com, 1 milyona ulaşan üye sayısını eğlenceli bir partiyle kutladı.

9 Eylül’de Gümüşsuyu’nda yapılan teras partide Tipeez Ekibi, Tipeez üyeleri ve aileleriyle bir araya geldi. Partiye katılamayan üyelerle birlikte portalın sanal dünyasında yapılan online parti de canlı olarak barkovizyondan izlendi.

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Tipeez Üyelerinin Eğlenceli Saatleri

Çocuklar tarafından büyük ilgiyli takip edilen Tipeez.com, 1 milyon üyeye ulaştı. Bu başarıyı kutlamak için özel bir parti düzenleyen www.tipeez.com, site üyeleriyle bir araya geldi. 9 Eylül’de Hürriyet’in Gümüşsuyu’ndaki binasında yapılan kutlamalara, Tipeez üyesi çocuklar velileri ile birlikte katılarak eğlenceli saatler geçirdi. Partiye gelemeyenler için portalın sanal dünyasında düzenlenen online parti de canlı olarak barkovizyondan hep birlikte izlendi, böylece sanal ve gerçek dünya birleştirildi.



Birbirinden Eğlenceli Etkinlikler ve Hediyeli Yarışmalar

Tipeez’in sanal dünyasındaki üyelerini ilk kez yüz yüze bir araya getiren partide çocuklarla doğaçlama Tipeez tiyatrosu, profesyonel eğitmenler eşliğinde Jovi oyun hamurlarıyla yapılan yaratıcılık çalışması gibi etkinlikler ve hediyeli yarışmalar yapıldı. Misket Pastacılık'ın Tipeez’e özel olarak hazırladığı pastanın kesildiği partinin sonunda katılan çocuklara hediyeler verildi.

Tipeez.com Genel Müdürü Haymi Behar, Tipeez’in 1 milyon üyeye ulaşmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Tipeez.com’u hayata geçireli 1,5 yıl oldu. Bu kadar kısa sürede 1 milyon üyeye ulaşmak büyük bir başarı. Türkiye’de 15 yaş altında 2 milyon internet kullanıcı bulunuyor ve biz 1 milyon üye sayısıyla, Türkiye’deki her 2 çocuktan 1’inin Tipeez.com üyesi olduğunu söyleyebiliriz. Çocuklara bilinçli internet kullanımı öğreten, güvenli ve eğlenceli bir şekilde internette vakit geçirmelerini sağlayan bir platform olarak başarımızdan gurur duyuyoruz” dedi.