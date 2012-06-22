Tipeez.com Altın Örümcek’te en iyi portal seçildi

Türkiye’nin en büyük çocuk ve gençlik portalı Tipeez.com, bu yıl 10.'su düzenlenen ve web dünyasının “Oscar”ı kabul edilen Altın Örümcek’te en iyi portal ödülünü aldı.

Dijital nesle güvenli, eğitici ve eğlenceli internet deneyimi yaşayabilecekleri renkli bir dünya sunan Tipeez.com, en prestijli internet ödüllerinde jüri oylamasıyla portal kategorisinin birincisi oldu.

Kasım 2009’da yayın hayatına başlayan portal, daha ilk yılını doldurmadan 2010 yılındaki Altın Örümcek’in halk oylamasında da “Halkın Favorisi” seçilmişti.

Tipeez.com, sanal ortamda maksimum güvenlik sunarken, gençleri internet kullanımı konusunda bilinçlendirme görevini de üstleniyor. Her geçen gün hızla büyüyen Tipeez, bugün 1.5 Milyona yakın üyeye ulaşıyor. 7-14 yaş arası online çocuk ve gençler Tipeez ile sanal alemde geziyor, sosyal aktiviteleri izliyor, arkadaşlarıyla sohbet ediyor, güncel haberleri okuyor, kendi web sitesini yaratıyor ve birbirinden eğlenceli oyunlar oynuyor. İstanbul’dan Van’a kadar Türkiye’nin her şehrinden öğrencilerin buluştuğu Tipeez’in 155 ülkeden ziyaretçisi bulunuyor.

Sıkı moderasyon sistemi ve güvenlikli altyapısı sayesinde Tipeez.com, dijital çağda çocuklarının teknolojiden ve internetten uzak kalmak yerine, çağı yakalamasını isteyen ebeveynlerin de tercihi.

www.tipeez.com