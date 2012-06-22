MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Etkinlikler Haberleri Tipeez.com Altın Örümcek’te en iyi portal seçildi
GeriEtkinlikler Tipeez.com Altın Örümcek’te en iyi portal seçildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Etkinlikler
Son Güncelleme:

Tipeez.com Altın Örümcek’te en iyi portal seçildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tipeez.com Altın Örümcek’te en iyi portal seçildi
Abone Olgoogle-news

Çocukların portalına en prestijli internet ödülü!

Türkiye’nin en büyük çocuk ve gençlik portalı Tipeez.com, bu yıl 10.'su düzenlenen ve web dünyasının “Oscar”ı kabul edilen Altın Örümcek’te en iyi portal ödülünü aldı.

Dijital nesle güvenli, eğitici ve eğlenceli internet deneyimi yaşayabilecekleri renkli bir dünya sunan Tipeez.com, en prestijli internet ödüllerinde jüri oylamasıyla portal kategorisinin birincisi oldu.

Kasım 2009’da yayın hayatına başlayan portal, daha ilk yılını doldurmadan 2010 yılındaki Altın Örümcek’in halk oylamasında da “Halkın Favorisi” seçilmişti.

Tipeez.com, sanal ortamda maksimum güvenlik sunarken, gençleri internet kullanımı konusunda bilinçlendirme görevini de üstleniyor. Her geçen gün hızla büyüyen Tipeez, bugün 1.5 Milyona yakın üyeye ulaşıyor. 7-14 yaş arası online çocuk ve gençler Tipeez ile sanal alemde geziyor, sosyal aktiviteleri izliyor, arkadaşlarıyla sohbet ediyor, güncel haberleri okuyor, kendi web sitesini yaratıyor ve birbirinden eğlenceli oyunlar oynuyor. İstanbul’dan Van’a kadar Türkiye’nin her şehrinden öğrencilerin buluştuğu Tipeez’in 155 ülkeden ziyaretçisi bulunuyor.

Sıkı moderasyon sistemi ve güvenlikli altyapısı sayesinde Tipeez.com, dijital çağda çocuklarının teknolojiden ve internetten uzak kalmak yerine, çağı yakalamasını isteyen ebeveynlerin de tercihi. 

www.tipeez.com

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle