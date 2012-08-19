Çocukların ilgiyle izleyeceği Tinker Bell : Gizemli Kanatlar animasyon filmi, izleyicisiyle buluştu. Birçok önemli ismin seslendirme yaptığı film sizleri bekliyor.

Peggy Holmes’un yönettiği ve Mae Whitman, Lucy Hale, Lucy Liu, Raven Symone, Megan Hilty, Pamela Adlon, Matt Lanter, Debby Ryan, Jesse McCartney, ile Timothy Dalton’un seslendirdiği animasyon film Tinker Bell: Gizemli Kanatlar (Tinker Bell: Secret Of The Wings), 17 Ağustos 2012’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona girdi.

Tinker Bell ve arkadaşlarıyla, yasaklanmış gizemli Kış Ormanı dünyasına bir yolculuk. Merak ve macera duygusu Tink’i orada inanılmaz bir şeyi keşfetmeye yönlendiriyor ve dünyasını sonsuza dek değiştirebilecek büyülü bir sırrı ortaya çıkarıyor.

