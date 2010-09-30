TİNA Nişantaşı’nda!

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Tina’nın Hikâyesi…

Bugün, birbirinden özgü tasarımlara imza atan Tina Christa Sezer, Nur-i Osmaniye’ye 1972 yılda adım attı. İşinde başarıyı yakalamak amacıyla taşlar hakkında kitaplar okudu, yurt dışı mücevher fuarlarına katıldı ve en önemlisi de vaktinin çoğunu işin mutfağı olan mesleğin tozunu yutmuş ustaların atölyelerinde geçirdi. Bu aşamaların sonucu edindiği deneyim ve bilginin ışığında, 1992 yılında TİNA markasını oluşturdu.

18 metrekarelik bir dükkânda tasarımlarını yapmaya başlayan Tina’ya daha sonra, değerli taş bilimi üzerine eğitim alan kızı Esra Moreno da katıldı. Tina Christa Sezer, Kapalıçarşı’da mücevher piyasasında ilk mağaza sahibi kadın olma özelliğini taşıyor. Bunun yanı sıra renkli doğal taşlarla yaptığı tasarımlarla da bu konuda bir öncü… Kızının da katılımıyla yeni bir ivme kazanan ' TİNA JEWELLERY ' Nur-i Osmaniye Caddesi’nden sonra geçtiğimiz günlerde ilk butik mağazasını Nişantaşı’da açtı. Tina, doğal renkli taşlara ağırlık veren modelleriyle alışılagelmiş kuyumculuk anlayışının dışına çıkarak Nişantaşı’na yeni bir renk getirdi.

Adres: TİNA, Abdi İpekçi Cad. No:51/B Nişantaşı İSTANBUL

Telefon: 0212 219 13 06 – 08