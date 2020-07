''Timothy Green’in Sıra Dışı Yaşamı'' vizyonda!

Peter Hedges yönettiği ve Jennifer Garner, Joel Edgerton, C. J. Adams, Ron Livingston gibi isimlerin oynadığı Timothy Green’in Sıra Dışı Yaşamı (The Odd Life Of Timothy Green), vizyonda.

Akademi Ödülü adayı yönetmen senarist Peter Hedges , Cindy ve Jim Green (Jennifer Garner ve Joel Edgerton) adlı mutlu bir çift hakkında ilham veren, büyülü bir öykü olan “Timothy Green’in Sıradışı Yaşamı” filmiyle beyaz perdeye sihir getiriyor. Bir aile kurmak için sabırsızlanan çift, çocuklarının nasıl olacağını hayal etmektedir. Küçük Timothy (C. J. Adams) fırtınalı bir gecede kapılarında belirdiğinde Cindy ve Jim -ve yaşadıkları ufak Stanleyville kasabası- umulmadık şeylerin bazen hayattaki en büyük hediyeleri getirdiğini öğrenirler.



