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Times En İyi Resimli Kitap Ödülü listesi açıklandı

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Times En İyi Resimli Kitap Ödülü listesi açıklandı
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İşte 2013’ün en iyi resimlenmiş çocuk kitapları…

New York Times gazetesi 2013 En İyi Resimlenmiş Çocuk Kitapları Ödülü listesi açıklandı. 1952’den bu yana dağıtılan ödülün bu yılki listesi yine çok renkli.

1952’den beri “Book Review”, sanatsal değerler kriter alınarak en iyi resimlenmiş kitapların seçilebilmesi için bağımsız bir panel düzenliyor. Oluşturulmuş jüri, binlerce kitabı inceliyor ve en iyi illüstrasyona sahip on çocuk kitabını belirliyor. Bu ödülün alanında bir benzeri yok.

[fotogaleri=604]

2013 yılı jürisi; Times En İyi Resimli Kitap Ödülü’nü de daha önce iki kere kazanmış, Caldacott madalyasının sahibi Brian Selznick, New York Halk Kütüphanesi’nde çocuk kitapları uzmanı olarak görev yapan Betsy Bird ve The Times’ın sanat direktörü Steven Heller’dan oluşuyordu.

Radikal

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