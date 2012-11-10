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Tim Burton'dan animasyon film ''Frankenweenie''

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Tim Burton'dan animasyon film ''Frankenweenie''
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Sevimli hikayesiyle minik sinemaseverleri bekliyor.

Tim Burton’un yönettiği ve Winona Ryder, Martin Short, Catherine O’Hara ile Martin Landau’nun seslendirdiği animasyon film Frankenweenie, UIP Filmcilik tarafından vizyonda.

Çok sevdiği köpeği Sparky’yi kaybeden genç Victor, en iyi arkadaşını tekrar hayata döndürmek için birkaç küçük değişiklik yaparak bilimin gücüne başvurur. Evde yarattığı bu eserini saklamaya çalışırken Sparky dışarı çıkınca Victor’ın öğrenci arkadaşları, öğretmenleri ve kasabalılar, elde edilen bu “yeni hayat” fırsatının çok korkunç olabileceğini öğrenir.

FRANKENWEENİE FİLM FRAGMANI
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